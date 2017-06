Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Ganz im Zeichen der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen die Börsen in der kommenden Woche. Am Donnerstag treffen sich die ranghöchsten Geldpolitiker der Eurozone im estnischen Tallinn. "Jede Änderung an ihren Prognosen wäre der erste Schritt hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik", sagt Ryan Djajasaputra vom Vermögensverwalter Investec.

Nicht zuletzt die milliardenschweren Anleihekäufe der EZB und die niedrigen, teils sogar negativen Zinsen haben Investoren in Aktien getrieben - und den DAX auf neue Rekordhochs. Doch das Ende der ultralockeren Geldpolitik scheint näher zu rücken, denn die politischen und konjunkturellen Risiken in der Eurozone könnten sich aus Sicht der Notenbanker jüngst etwas verringert haben.

"Es besteht die Möglichkeit, dass die EZB die Risiken als weitgehend ausgewogen bezeichnet", sagt Djajasaputra. Damit würde sie eine Haltung einnehmen, die einen Tick optimistischer ist als auf der Sitzung Ende April. Seit dieser Sitzung seien die Wachstumszahlen in Frankreich und Italien nach oben revidiert worden. "Auch Umfragen deuten weiter auf eine lebhafte wirtschaftliche Aktivität hin", sagt der Ökonom und verweist auf den jüngst auf ein Rekordhoch gestiegenen ifo-Index.

Inflation spricht gegen straffere Geldpolitik

Gegen eine straffere Geldpolitik spricht nach Meinung vieler Beobachter die noch immer niedrige Inflation in der Eurozone. "Die wichtigste Variable für die EZB bei der Entscheidung über eine andere Geldpolitik werden die Löhne sein", sagt Carsten Brzeski, Chefökonom der ING-Diba. Hier sei der Druck jedoch noch nicht groß. In Deutschland etwa sei der nominale Anstieg der Löhne und Gehälter mit 2 bis 3 Prozent bislang verhalten. "Die EZB steht somit nicht unter Druck, die Anleihekäufe zurückzufahren", sagt Brzeski.

Die Hausse an den Aktienmärkten könnte also weitergehen, selbst wenn die EZB am Donnerstag etwas mehr Optimismus an den Tag legen sollte. Bis zu einer Reduzierung der Anleihekäufe dürfte es nämlich noch eine Weile dauern, von steigenden Zinsen ganz zu schweigen. "Die Bullen haben immer noch die besseren Karten", sagt Armin Kremser von der DZ Bank. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass die Kursrally weitergeht und sich der DAX zu neuen Hochs aufschwingt. Das sehen die Investoren am Freitag ähnlich: Der DAX steigt um 1,6 Prozent auf 12.867 Punkte und ist von einem neuen Rekordhoch nur noch rund 40 Punkte entfernt.

