Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump gegen das Pariser Klimaabkommen als "Frontalangriff auf Mensch und Umwelt" kritisiert. "Das ist auch ein Affront gegen die Wissenschaft und eine Absage an die Vernunft", sagte er der "Saarbrücker Zeitung" (Samstagsausgabe).

Umso mehr müssten Deutschland und die EU wieder Vorreiter beim Klimaschutz werden. "Der Kampf um das Klima hat neu begonnen. Make Our Planet Great Again", erklärte Hofreiter. Trump hatte am Donnerstag offiziell den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt.

Der US-Präsident hatte dabei den Beginn neuer Verhandlungen vorgeschlagen, um gegebenenfalls einen neuen, "fairen Deal" zu erreichen. Die Entscheidung Trumps stieß weltweit auf Kritik. Das Klimaabkommen von Paris sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten vor.