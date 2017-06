Mainz (ots) -



Julia Koschitz als lebensmüde Bankräuberin und Wotan Wilke Möhring als Geisel: Der ZDF-Krimi "Am Ruder" am Mittwoch, 7. Juni 2017, 20.15 Uhr, entstand nach der Kurzgeschichte "Das Innere" von Jakob Arjouni. Das Drehbuch stammt von Stephan Wagner und Alexandra Maxeiner. Unter der Regie von Stephan Wagner spielen in weiteren Rollen Inga Birkenfeld, Godehard Giese, Thelma Buabeng, Dirk Borchardt, Rainer Piwek, Simon Licht und andere.



Michaels (Wotan Wilke Möhring) Leben ist eine Katastrophe: Sein Fitnessstudio läuft nicht, seine adlige Gattin (Inga Birkenfeld) hat einen Geliebten (Godehard Giese) und demütigt ihn außerdem durch ihre finanzielle Unterstützung, und jetzt wird Michael auch noch bei einem Banküberfall als Geisel genommen.



Der Bankräuber entpuppt sich als Bankräuberin. Nina (Julia Koschitz) wirkt lebensmüde, aggressiv und unberechenbar. Das Sondereinsatzkommando der Polizei schätzt die Lage deswegen als höchst riskant ein. Doch Geisel und Geiselnehmerin entwickeln nach Stunden zermürbenden Wartens auf Lösegeld und einen Fluchtwagen eine engere Beziehung. Beide hadern mit geplatzten Träumen und gescheiterten Lebenswegen. Schließlich bietet Nina Michael an, sich an dem Bankraub zu beteiligen. Michael lässt sich darauf ein und bittet seine Frau, das Lösegeld zu besorgen, denn das Geld der Polizei käme nicht und das Ultimatum laufe aus. Nina zweifelt: Ist sein Ansinnen eine Taktik oder ernst gemeint?



