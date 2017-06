BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche G20-Präsidentschaft lässt Kanzlerin Angela Merkel erstmals in ihrer Regierungszeit nach Argentinien reisen. Die CDU-Vorsitzende wird am kommenden Mittwoch in Buenos Aires erwartet und dort von Präsident Mauricio Macri mit militärischen Ehren empfangen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte. Anschließend ist Merkel in Mexiko-Stadt zu Gast, am Sonntag kommender Woche wird sie in Berlin zurück erwartet.

Nach ihrer Ankunft in Buenos Aires wird Merkel den Angaben zufolge zunächst an einem Frühstück mit Vertretern der Wirtschaft teilnehmen. Im Anschluss besucht sie die Synagoge Templo de Libertad (Tempel der Freiheit). Es folgt der Empfang bei Macri, Merkel hält zudem eine Rede vor Wissenschaftlern und Studierenden.

Argentinien hat 2018 die G20-Präsidentschaft inne. Es ist üblich, dass die aktuelle Präsidentschaft, die vorherige Präsidentschaft (China) und die kommende Präsidentschaft eine Troika bilden und sich bei Fragen und Themen rund um den G20-Gipfel austauschen.

Am Freitagnachmittag wird Merkel in Mexiko-Stadt am Amtssitz von Präsident Peña Nieto mit militärischen Ehren empfangen. Im gemeinsamen Gespräch soll es um die bilateralen Beziehungen, wirtschafts- und außenpolitische Fragen sowie ebenfalls den bevorstehende G20-Gipfel gehen. Am Samstag wird Merkel unter anderem an einer Wirtschaftsveranstaltung zum Thema Industrie 4.0 und Duale Ausbildung teilnehmen. Es ist der zweite bilaterale Besuch Merkels in Mexiko. Das Land hatte 2012 in Los Cabos einen G20-Gipfel ausgetragen.

