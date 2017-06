Däniken - Das Kernkraftwerk Gösgen im solothurnischen Däniken wird am Sonntag für die Jahresrevision vom Netz genommen. Innerhalb der nächsten vier Wochen werden 36 der 177 Brennelemente ersetzt. Zusätzlich zum Brennelementwechsel werden umfangreiche Prüfungs- und Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Systemen durchgeführt, wie die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken (KKG) am Freitag mitteilte.

Vorgesehen sind mehrere Ultraschallprüfungen am Reaktordruckbehälter. ...

