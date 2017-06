Jede neue Generation von Smart Metern fällt kleiner und sparsamer aus. Sie regulieren das Aufladen von Hybrid-Elektrofahrzeugen so, dass diese nichtkritische Funktion während elektrischer Überkapazitäten stattfindet. Außerdem verfügen sie über neue Funktionen zur Steuerung kleinerer lokaler Generatoren wie zum Beispiel PV-Anlagen. Einige dieser neuen Geräte trennen die Wechselstromversorgung zum Smart Meter durch eine SPS oder durch drahtlose M2M-Kommunikation wie SMS, GSM oder Langwelle. Implementiert werden diese Funktionen in der Regel durch ein Relais.

Die Relaishersteller maximieren den Nutzen intelligenter Zähler, indem sie kostengünstige Relais, Schalter, Fotomikrosensoren und Steckverbinder anbieten, die immer genauer, sicherer und zuverlässiger werden und in den Messsystemen des Elektrizitätsverbrauchs selbst Strom sparen helfen.

Was sollten in diesem Bereich tätige Designingenieure beachten? Relais für intelligente Messstellen haben seit September 2015 dem neuen Standard IEC 62052-31:2015(E) zu entsprechen. Er spezifiziert die Produktsicherheitsanforderungen für elektrische Energiemess- und Energiesteuerungsgeräte und ersetzt IEC 62055-31. Dieser neue Standard betrifft frisch am Markt eingeführte Geräte zur Messung und Kontrolle elektrischer Ströme in 50- oder 60-Hz-Netzen mit Spannungen bis zu 600 V, in denen alle funktionalen Elemente einschließlich zusätzlicher Module integriert sind oder eine geschlossene Einheit bilden. Er betrifft auch Elektrizitätszähler mit integrierten Hauptschaltkontakten, die zur Stromversorgung und Lastensteuerung elektromechanisch betätigt werden und über zusätzliche Ein- und Ausgangsschaltkreise angesteuert werden können.

Fast alle Hersteller von Smart Metern verlangen für bistabile Relais heute eine Übereinstimmung mit Utilization Category 3 (UC3), früher reichte UC1 beziehungsweise UC2 aus. Die Anforderungen von UC3 schreiben vor, dass das Relais eine verbesserte Festigkeit gegenüber Kurzschluss- und Überströmen aufweisen sollte.

Vorausschauende Relaishersteller erweitern also ihr Portfolio an bistabilen Relais, um neue Generationen von Smart Metern bedienen zu können, bauen sie noch flacher und offerieren Lösungen für potenziell hohe Eingangsströme. Einiges an Entwicklungsarbeit wurde in die Verbesserung des Wirkungsgrads investiert. Schlüsselkriterien wie Schaltkapazität, Schaltlebensdauer, Spulentyp, Potenzialtrennung der Lastseite und die physische Bauweise können sich erheblich auf die Gesamteffizienz auswirken.

Doppelkontakte können das Smart-Meter-Design vereinfachen, sie halten Überströmen besser stand und erhöhen dadurch die Sicherheit. Überdies reduzieren Doppelkontakte die Leistungsverluste und wirken einem Temperaturanstieg im Bauelement selbst entgegen. Eine veränderte Ausrichtung des Spulenlayouts kann bewirken, dass weniger Kontaktschweißen erforderlich ist und sich die Festigkeit gegen Überströme und die elektrische Lebensdauer erhöhen. Konstruktionsmerkmale wie diese sorgen nicht nur für einen echten Überstromschutz gemäß UC3, sondern auch für einen reduzierten ...

