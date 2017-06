Die rundum in Schutzart IP65 gefertigten Bedienpanels basieren auf der Intel Skylake Prozessortechnologie. Insgesamt sind sechs Modelle mit Bildschirmdiagonalen von 12" bis 24" erhältlich. Die Besonderheit besteht in der hohen Rechenleistung bei geringer Wärmeabgabe. Dem Anbieter ist es gelungen, mit Hilfe eines speziellen Kühlkonzepts eine Panel-PC Serie für lüfterlosen Betrieb in einem Gehäuse ...

