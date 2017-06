Liebe Leser,

die Sache ist nun endgültig beschlossen: Wie bereits vom neuen Mehrheitseigner Basler Leben AG angekündigt wird in den kommenden Tagen eine Dekotierung der Aktien des Schweizer Immobilienunternehmens Pax Anlage AG beantragt. Sprich: Die Wertpapiere werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange delistet und damit aus dem freien Handel verschwinden.

Seit über 20 Jahren an der Börse

Damit geht eine Ära zu Ende. Denn die 1959 gegründete Immobiliengesellschaft ...

