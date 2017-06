Wien - TBF Global Asset Management hat angekündigt, ihren rund 443 Millionen Euro schweren 4Q-Special Income Fonds (ISIN DE000A1JRQD1/ WKN A1JRQD) Ende Juni für neue Anleger zu schließen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Grund: Die Mittelzuflüsse in den defensiven Mischfonds seien in den vergangenen Monaten sehr hoch gewesen und würden daher die Performance des Portfolios zu verwässern drohen, so der Münchener Vermögensverwalter.

Den vollständigen Artikel lesen ...