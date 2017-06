Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Auto- und die Chemieindustrie in Deutschland warnen nach der Kündigung des Pariser-Klimaabkommens durch die USA vor Wettbewerbsnachteilen. Der Verband der Automobilindustrie VDA und der Verband der chemischen Industrie VCI betonten unisono, dass beim Klimaschutz in Europa und Deutschland die Bezahlbarkeit nicht in den Hintergrund geraten dürfe.

"Die bedauerliche Ankündigung der USA macht es unvermeidlich, Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit der Klimapolitik auch in Europa zu gewährleisten, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können", mahnte VDA-Präsident Matthias Wissmann.

Die Chemie schlug in die gleiche Kerbe. "Der Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris ist schlecht für den globalen Klimaschutz und für die Wettbewerbsfähigkeit Europas", meinte VCI-Chef Utz Tillmann.

Die Unternehmen fürchten, dass sie in Deutschland wegen der Energiewende noch höhere Energiepreise werden schultern müssen, während Strom in den USA billiger werden könnte. Durch Trumps Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen ist die Einführung eines nationalen Emissionshandels für Luftverschmutzungsrechte in den Vereinigten Staaten (Ausnahme Kalifornien) in weite Ferne gerückt. Drittens sorgen sie sich vor einem Umweltschutz-Wirrwarr in den USA, wenn die Bundesstaaten eine zu Washington gegensätzliche Klimapolitik fahren sollten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 08:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.