Murata Manufacturing Co., Ltd. ("Murata") (TOKIO:6981) (ISIN:JP3914400001), ein weltweit führender Hersteller von elektronischen Bauteilen und Lösungen, hat ID-Solutions S.r.l übernommen. ("ID-Solutions"; Unternehmenssitz: Parma, Italien) am 1. Juni 2017.

Zweck der Übernahme

ID-Solutions ist Experte für RFID-Systemintegration, der mit seiner Expertise im Bereich Consulting sowie seinen Kompetenzen bei der Entwicklung seiner eigenen Middleware und Anwendungssoftware wertschöpfende Nachverfolgbarkeitslösungen anbietet, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren.

ID-Solutions ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Parma, Technologiepartner des RFID Lab Parma und spezialisiert auf die Bereitstellung von RFID-Lösungen für Lieferketten im Einzelhandel sowie in der Lebensmittel- und Gesundheitsbranche.

Die Übernahme führt den Forschungshintergrund und die Expertise von ID-Solutions mit Muratas Stärken zusammen: Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, einzigartige Technologien, neue Produktentwicklungsmöglichkeiten und ein ausgedehntes globales Netzwerk. Beide Unternehmen werden davon profitieren ebenso wie die Kunden, für die wir dank unseres Zusammenschlusses nun noch bessere hochmoderne und spezifische RFID-Tags und -Lösungen anbieten können.

RFID gilt als eine der wesentlichen Technologien für das Internet der Dinge sowie für die Industrie 4.0. zwei Märkte, die aktuell besonders wachstumsstark sind. Es ist davon auszugehen, dass RFID-Lösungen in der nahen Zukunft in zahlreichen Märkten wie dem Einzelhandel, der Industrie sowie der Medizin und im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Bislang hat sich Murata auf diesem Markt vor allem als Anbieter von Hardware einen Namen gemacht. Mit der Übernahme baut Murata seine Kompetenz und sein Angebot im Bereich RFID-Lösungen aus, wozu auch Software zählt. Mit der Erweiterung des Geschäfts verbessern wir unsere Fähigkeit, Komplettlösungen anzubieten.

Unternehmensüberblick ID-Solutions S.r.l.

Name des Unternehmens: ID-Solutions S.r.l.

Standort: Viale Mariotti, 1 43121 Parma

Gründung: 2004

Vertreter: Antonio Rizzi, Vorstandsvorsitzender

Beschreibung der Geschäftstätigkeit: RFID-Systemintegration (inklusive Middleware- und Anwendungssoftwareentwicklung)

Mitarbeiterzahl: 12

Hauptsitz: Parma, Italien

Konzernüberblick zu Murata Manufacturing Co., Ltd.

Name des Unternehmens: Murata Manufacturing Co., Ltd.

Standort: 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555

Gründungsdatum: 23. Dezember 1950 (gegründet im Oktober 1944)

Vertreter: Tsuneo Murata, Präsident, Statutory Representative Director

Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Design, Herstellung und Vertrieb von passiven elektronischen Komponenten und Lösungen, Kommunikationsmodulen, Netzteilmodulen u. a. auf Keramikbasis.

Anzahl der Mitarbeiter: 59.978 (Stand: 31. März 2017)

Konsolidierte Tochtergesellschaften: 31 in Japan, 66 im Ausland (Stand: 31. März 2017)Anfragen:

Murata im Überblick

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Anbieter keramikbasierter passiver Elektronikkomponenten und -lösungen sowie Kommunikations- und Stromversorgungsmodule. Murata widmet sich der Entwicklung moderner Elektronikkomponenten und innovativer multifunktionaler High-Density-Module. Das Unternehmen verfügt über Fertigungsstätten und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Murata unter www.murata.com

