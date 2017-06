Bad Marienberg - Am 15. Mai 2017 startete die BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001/ WKN A1XDYU) eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die bestehenden Aktien der BUWOG AG wurden ab 16. Mai 2017 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Am 02. Juni 2017 wurde die finale Anzahl der neuen BUWOG-Aktien mit 12.471.685 festgelegt und der auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelte Angebotspreis für die neuen BUWOG-Aktien in Höhe von EUR 24,50 veröffentlicht. Der Wandlungspreis der von BUWOG AG emittierten Wandelschuldverschreibungen ohne Zinsen fällig 2021 (ISIN AT0000A1NQH2/ WKN A185Z7) wird daher mit Wirkung zum 16. Mai 2017 gemäß § 11 (b) der Wandelanleihe-Bedingungen wie folgt angepasst:

