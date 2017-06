Wien - Die hessische Gesellschaft Vonderau Investmentstrategien legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST erstmals einen eigenen Fonds auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vonderau Market System Fund (ISIN DE000A2DMWC3/ WKN A2DMWC, Anteilklasse R; ISIN DE000A2DMWD1/ WKN A2DMWD, Anteilklasse I) investiere ohne festgelegte Anlagegrenzen in Zielfonds aus allen Portfoliokategorien und solle so langfristig eine bessere Performance als der MSCI World (EUR) erzielen. Die Fondsstrategie richte sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren.

