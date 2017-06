Für viele Studierende ist Bafög essentiell. Oft jedoch fürchten sie die teilweise Rückzahlung und den hohen Aufwand. Eine undankbare Arbeit, die sich aber rentiert. Der Bafög-Rechner unterstützt bei der Kalkulation.

Die Abiturprüfungen sind geschrieben und hoffentlich auch bestanden. Für viele Schüler stellt sich dann die Frage, wie es weitergeht. Etwa 80 Prozent von ihnen zieht es sofort vom Klassenzimmer in den Hörsaal. Doch ein Hochschulstudium ist teuer - allen voran, wenn es Studierende in eine andere Stadt zieht und sie nicht mehr von den Eltern unterstützt werden.

Für viele junge Erwachsene ist der Bafög-Zuschuss die einzige Chance, ein Hochschulstudium finanzieren zu können. Keine Frage: Der bürokratische Aufwand für einen Antrag ist enorm und kompliziert, die Berechnung erst recht. Studierende haben Anspruch auf einen Zuschuss, wenn ihnen die erforderlichen Mittel für Lebensunterhalt und Ausbildung nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Bei der Kalkulation sind die Einkünfte der Eltern, persönliche Lebensumstände und die eigene finanzielle Situation hinreichend. Ein Antrag würde sich für viele lohnen.

Grundsätzlich kann jeder einen Antrag auf Förderung stellen, der aktuell in einer Ausbildung steckt. Die Art der Ausbildung - Universität, Fachhochschule oder Berufsschule - spielt keine Rolle. Jedoch wird nur die Erstausbildung gefördert: Wechseln eingeschriebene Studenten die Fachrichtung oder brechen ein Studium ab, kann die Förderung verweigert werden. Im Jahr 2015 bezogen 611.376 Studierende in Deutschland Bafög. Die Quote wird von Jahr zu Jahr geringer, zuletzt sank sie von 19 auf 15 Prozent. Gleichwohl: Vier von fünf Bafög beziehenden Studierende geben an, dass sie sich das Studium ohne den Zuschuss nicht leisten könnten.

