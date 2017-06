Mit 29,5?% sind die Erneuerbaren Energien die wichtigsten Bruttostromerzeuger in Deutschland. Besonders der Photovoltaik wird von Seiten der Bevölkerung eine hohe Bedeutung beigemessen. Dies geht aus einer aktuellen Befragung des Wirtschaftsforschungsunternehmens EuPD Research hervor. Doch jede Solaranlage kann auch eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.

Eine PV-Anlage erzeugt bis zu 1000?V Gleichspannung, die im Wechselrichter in 230?V Wechselspannung umgewandelt wird. Das Thema Brandschutz spielt daher für die Hersteller der Solarsysteme eine wichtige Rolle. Allerdings ist dies für die Solarindustrie mittlerweile ein alter Hut: Die Aspekte des vorbeugenden Brandschutzes und der entsprechenden Produktanforderungen sind in wichtigen Regelungen erfasst, an die sich die Markenhersteller halten.

Brandschutz bei Heimspeichern immer wichtiger

Neu am Energiemarkt ist die wachsende Zahl an Batteriespeichern, die hierzulande installiert wird. Allein 2016 wurden in Deutschland etwa 20.000 solcher Systeme verkauft - Tendenz steigend. Denn schon in wenigen Jahren werden viele Photovoltaik-Anlagen aus der Solarförderung laufen, die häufig mit Heimspeichern nachgerüstet werden, um auch weiterhin wirtschaftlich zu arbeiten.

Bei diesen Geräten wird das Thema Brandschutz aus zwei Richtungen betrachtet: Erstens, der Speicher selbst als Gefahrenquelle; zweitens, wie verhält sich das Speichersystem, wenn in der Nähe ein Feuer ausbricht. Unabhängige Prüflabore testen die Speicher in dieser Hinsicht auf Herz und Nieren - vorausgesetzt, der Hersteller will das entsprechende Verfahren bezahlen und scheut den damit verbundenen Aufwand nicht.

PV-Heimspeicher sind relativ neue Systeme, bei denen gemäß dem Produktsicherheitsgesetz unter anderem die EU-Konformität und batteriespezifische Sicherheit nachzuweisen sind. Bei Lithium-Ionen-Speichern muss bzgl. EU-Konformität in den meisten Fällen die Niederspannungsrichtlinie und immer die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) beachtet werden.

Zur Niederspannungsrichtlinie gibt es harmonisierte Normen, die bei Entwicklung und Produktion befolgt werden müssen und nach denen in den Labors getestet wird.

Luft- und Kriechstrecken sind einzuhalten

Eine Gefahr stellen bei Lithium-Ionen-Speicher sogenannte Lichtbögen dar. Diese können sich beispielsweise an den Klemmen bilden, an denen PV-Anlage und Wechselrichter angeschlossen werden, etwa bei Kabelbärten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...