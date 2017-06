Von Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Firmen haben im Mai weniger Stellen geschaffen als von Ökonomen erwartet. Auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden spürbar nach unten revidiert. Aber zugleich sank die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Die heterogene Entwicklung am Arbeitsmarkt wird die Fed vermutlich nicht davon abhalten, im Juni die Zinsen weiter zu erhöhen.

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 138.000, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte einen Stellenzuwachs um 184.000 erwartet hatten. Für April meldete das Ministerium nun ein Stellenplus von 174.000 (vorläufig: 211.000). Für den März wurde die Zahl auf ein Plus von 50.000 (vorläufig: 79.000) Jobs revidiert.

Die separat erhobene Arbeitslosenquote fiel im Mai auf 4,3 von 4,4 Prozent im Vormonat, während Ökonomen einen stabilen Wert erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sinkende Arbeitslosenquote relativiert sich vor dem Hintergrund, dass auch die Zahl der Erwerbstätigen schrumpfte. Die so genannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - sank auf 62,7 von 62,9 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte der 1970er Jahre.

Die US-Stundenlöhne stiegen wie von Ökonomen erwartet um 0,2 Prozent Dollar auf 26,22 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 2,5 Prozent höher.

Trotz der gemischten Signale vom Arbeitsmarkt wird die Fed wohl im Juni die nächste Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen. Zuletzt hatte die Fed am 15. März den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Dies war die dritte Erhöhung seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Leitzins stieg um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent.

