Baden-Baden (ots) - Sonntag, 04. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



Beitrag wird als Hörfilm ausgestrahlt!



09.50 So schön ist Deutschland



Eine musikalische Reise von Ahlbeck bis zur Zugspitze Erstsendung: 03.10.2014 in MDR



Montag, 05. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



19.15 SR: Sellemols



Plädoyer für eine Stadt



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



10.20 SR: Sellemols (WH von MO) Plädoyer für eine Stadt



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Schmelzkäse - die unterschätzte Phosphat-Gefahr: Schmelzkäse enthält zahlreiche Zusatzstoffe, darunter Phosphate, die Allzweckwaffe der Lebensmittelindustrie. Zu viel Phosphat im Blut gilt auch für gesunde Menschen als Gesundheitsrisiko. "Marktcheck" fragt einen Ernährungsmediziner nach den Risiken.



Handwerkertest - wenn der Dachdecker mehrmals kommt: Unbefestigte Dachziegel können Passanten gefährden oder es kann zu einem Wasserschaden im Haus kommen. Schnelle Hilfe lässt sich über Handwerker-Informationsseiten finden. Wie kompetent und professionell arbeiten Dachdecker? "Marktcheck" simuliert einen Schaden und lässt die Reparaturarbeiten von einem Sachverständigen bewerten.



Grillgut - wie viel Wasser steckt in Fleisch und Wurst? "Marktcheck" lässt im Labor den Wassergehalt von Grillgut aus Discounter, Supermarkt und Metzgereien prüfen und testet den Geschmack von Grill-Steaks bei einem Metzgermeister.



Drohnen - wenn die kleinen Fluggeräte zur Gefahr werden: Immer häufiger sieht man Drohnen auf öffentlichen Plätzen und in Wohngebieten. So mancher fühlt sich davon belästigt. Es kann gefährlich werden, wenn die Fluggeräte außer Kontrolle geraten. Das musste man auch auf der Burg Hohenzollern erfahren, hier stürzte eine Drohne in den Burghof. Die Burgverwaltung erließ daraufhin ein Drohnenverbot. "Marktcheck" klärt, was es zu beachten gilt, wenn man eine Kamera-Drohne fliegen lässt.



Urlaubsfrust - was tun bei Reise-Ärgernissen? Ein Ehepaar wird am Flughafen in Rom zurückgelassen. Welche rechtlichen Ansprüche hat das Paar? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet diese und weitere Fragen zu Problemen beim Reisen.



Grasflecken - wie bekommt man sie am besten raus? Das Internet zeigt Tricks zur Entfernung von Grasflecken in Kleidung: mit Zitronensaft, Zahnpasta oder einer Kartoffel. Eine Mainzer WG probiert es aus.



"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Mundstuhl



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 513



Von Mössingen bis Mallorca: Tedros "Teddy" Teclebrhan und Nico Santos in der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight"



Er ist sicher einer der derzeit lustigsten und angesagtesten Comedians Deutschlands, mit der "Teddy Show: Ds passiert alles in dein Birne" füllt er gerade die größten Hallen der Republik: Tedros Teclebrhan alias "Teddy" macht einen Zwischenstopp bei Pierre M. Krause im Schwarzwald. Und beweist: Der in Eritrea geborene und in Mössingen bei Tübingen aufgewachsene Comedian ist ein echter Gewinn für jede Show. Der ausgebildete Schauspieler landete bereits 2011 mit seinem "Integrationstest" auf Youtube einen viralen Hit, hatte seine eigenen TV-Sendungen und kann sich aktuell mit dem Song "Flieg, klein Wellensittich" über einen weiteren Klick-Hit freuen.



Musikalische Unterstützung bei einer Spontan-Performance von "Flieg, klein Wellensittich" erhält Teddy von Nico Santos: Der auf Mallorca geborene, deutsch-spanische Sänger feierte große Erfolge in der DJ-Szene, landete mit "Home" einen ersten Chart-Erfolg und war unter anderem am Soundtrack von "Fack ju Göhte 2" beteiligt. Auch als Schauspieler hat das Multi-Talent gearbeitet, unter anderem in der ARD-Soap "Rote Rosen". Dem Publikum im Studio und zu Hause präsentiert Nico Santos seine aktuelle Single "Goodbye To Love".



Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den wohl sympathischsten Schrottplatz-Betreibern Deutschlands: Moderator Pierre M. Krause besucht die Ludolfs auf ihrem neuen Schrottplatz im Westerwald.



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



02.55 (VPS 02.54) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Mundstuhl



Donnerstag, 08. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Endspurt in Kassel - welche Highlights Documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff wenige Tage vor der Eröffnung "Kunscht!" empfiehlt



Smoke On The Water - was die Rock-Veteranen von Deep Purple abseits ihrer Tour durch Deutschland "Kunscht!" erzählen



Architektur der Gemeinschaft - welche sozialen Wohnideen aus der ganzen Welt die Ausstellung "Together!" im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt



"Kein Haus für alle" - wenn ein künstlerisches Projekt mit Flüchtlingen den Heimattagen Baden-Württemberg in Karlsruhe eine neue Perspektive gibt



Alternative Fakten - wie das Studio Theater Stuttgart mit "The Trump Trial" bizarre Weltpolitik auf die Bühne bringt



Starke Bilder - wie der preisgekrönte Stuttgarter Fotokünstler Peter Franck zu seinen ungewöhnlichen Aufnahmen kommt



Donnerstag, 08. Juni 2017 (Woche 23)/02.06.2017



04.55 SR: Sellemols (WH von MO) Plädoyer für eine Stadt



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/02.06.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Guido Cantz und Best of Newcomer



Guido Cantz feiert "Blondiläum": Der beliebte Comedian und "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator steht bereits seit 25 Jahren auf der Bühne. Vollblond-Entertainer Cantz tourt mit den Höhepunkten aus einem Vierteljahrhundert durch die Republik und hat natürlich auch beim "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim Station gemacht. Prix Pantheon-Gewinner Frank Fischer begeistert gerade nach dem Motto "Gewöhnlich sein kann jeder" die Comedy-Szene. Auch der Schweizer Comedian Alain Frei hat bereits zahlreiche Auszeichnungen gewonnen und ist seit 2011 zu einer festen Größe der deutschsprachigen Comedy-Szene geworden. International geht es weiter: Boris Stijelja ist halb Kroate, halb Serbe - und nicht zuletzt Kurpfälzer. Stijelja ist sowohl als Schauspieler als auch als Comedian dabei, die Bühnen der Republik zu erobern. Außerdem: Highlights der besten Newcomer-Comedians.



Drei Tage, fünf Bühnen, rund 20 Comedians: Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim "SWR3 Comedy Festival" treten Comedy-Stars neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWR Fernsehen zeigt die besten Auftritte vom diesjährigen Festival.



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/02.06.2017



03.10 (VPS 03.09) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Guido Cantz und Best of Newcomer



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/02.06.2017



05.25 (VPS 05.24) BW+RP: SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Guido Cantz und Best of Newcomer



Dienstag, 20. Juni 2017 (Woche 25)/02.06.2017



23.00 SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Zeus & Wirbitzky, Basta und Onkel Fisch



SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße



Zeus & Wirbitzky, Basta und Onkel Fisch: Sascha Zeus und Michael Wirbitzky moderieren die "SWR3 Morningshow", Deutschlands meistgehörte Frühsendung, für die sie auch schon den deutschen Radiopreis gewonnen haben. Mit ihren beliebten Figuren wie "Peter Gedöns" ist das Comedy-Duo auch auf Tour erfolgreich und darf beim "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim natürlich nicht fehlen. "basta" ist A-Capella-Comedy vom Feinsten: Die fünf Jungs hatten sogar schon eine eigene TV-Show und haben mittlerweile ihr achtes Studioalbum aufgenommen. Adrian Engels und Markus Riedinger treten seit 1994 als "Onkel Fisch" auf und liefern Satire und Comedy vom Feinsten. In ihrem aktuellen Programm knöpft sich das Comedy-Duo das große Thema "Europa" vor.



Drei Tage, fünf Bühnen, rund 20 Comedians: Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival treten Comedy-Stars neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWR Fernsehen zeigt die besten Auftritte vom diesjährigen Festival.



Dienstag, 20. Juni 2017 (Woche 25)/02.06.2017



03.10 SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Zeus & Wirbitzky, Basta und Onkel Fisch



Mittwoch, 21. Juni 2017 (Woche 25)/02.06.2017



23.30 (VPS 23.29) Mein Vater, der Türke Erstsendung: 01.08.2006 in Das Erste



Der Dokumentarfilmregisseur Marcus Attila Vetter hat seinen türkischen Vater nur einmal in seinem Leben kurz gesehen: als siebenjähriger Junge. Der Vater lebt in den 60er-Jahren als türkischer Gastarbeiter in Deutschland. Die Mutter, damals Anfang 20, hat ihr Studium abgebrochen und arbeitet bei der Stuttgarter Sparkasse. Die beiden verlieben sich, werden ein Paar. Aber Cahit Cabuk ist bereits verheiratet, hat eine Ehefrau und zwei kleine Töchter in der Türkei. Als die junge Deutsche schwanger wird, fährt Cahit in Urlaub nach Anatolien. Er kehrt nicht mehr zurück. 1967 wird Marcus Attila geboren. Die junge Mutter zieht den Sohn alleine auf. Ihre konservative Familie hat längst jeglichen Kontakt mit ihr abgebrochen.



Nun, mit 38 Jahren, macht sich Marcus Attila auf den Weg in das kleine anatolische Bergdorf Cubuk Koye. Er will die Geschichte seiner Herkunft begreifen und einen Mann treffen, der für ihn ein Unbekannter ist: Seinen Vater Cahit Cubuk. Marcus Attila sucht Antworten auf die Fragen, die ihn Zeit seines Lebens beschäftigt haben: Was für ein Mensch ist sein Vater und warum verließ er damals ihn und seine Mutter?



In der Türkei wird er nicht nur von seinem Vater, sondern auch von zweien seiner vier türkischen Halbschwestern empfangen. Es wird eine Begegnung voller Überraschungen.



Eine persönliche Spurensuche des mehrfachen Grimme-Preisträgers Marcus Vetter, begleitet von seiner Co-Regisseurin Ariane Riecker



01.00 Robert Bosch - Vermächtnis eines Großindustriellen Erstsendung: 16.08.2011 in Das Erste



Die Bosch-Zündkerze machte den Anfang, sie revolutionierte die Autoindustrie. Der Schwabe Robert Bosch gilt als großer technischer Pionier, der mit den Erfindungen seiner Konstrukteure die Motorisierung der Menschheit vorangetrieben hat. Und als früher Globalisierer - bereits vor dem ersten Weltkrieg war das Unternehmen in 33 Ländern vertreten.



Dabei ließ sich Robert Bosch, anders als die Quandts, die Flicks oder die Krupps, nicht ausschließlich von wirtschaftlichen Interessen leiten. Als Arbeitgeber folgte er zeitweise sogar sozialistischen Idealen, führte schon kurz nach 1900 die Betriebsrente, den Acht-Stunden-Tag und eine klare Urlaubsregelung ein. Er war überzeugter Ökologe, Homöopath und nicht zuletzt Atheist, Freigeist und Pazifist. Bosch galt als Querkopf, der sich grundsätzlich nur auf sein eigenes Denken verließ. Dabei geriet er immer wieder in schwere Konflikte, rieb sich auf zwischen Geschäft und sozialen Idealen, zwischen Welterfolg und Familiendramen, zwischen Rüstungsbeteiligung und politischem Widerstand.



Als seine Zündkerzen im ersten Weltkrieg eingesetzt werden, wird Bosch herzkrank. Doch auch im zweiten Weltkrieg sind es maßgeblich Bosch-Produkte, die das Funktionieren fast jedes Panzers und nahezu jedes Bombenflugzeugs möglich machen. Nach außen hin muss der Großindustrielle mit den Nazis paktieren. Doch während bei Berlin die Tarnfabrik Dreilinden aufgebaut wird, in der ab 1943 auch Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge Flugmotorenteile für Bosch produzieren, unterstützt der alte Robert Bosch aktiv den Widerstand gegen Hitler, rettet Juden und beschäftigt heimlich Verfolgte des Naziregimes. Das Kriegsende und die totale Zerstörung seiner Fabriken in Stuttgart Feuerbach erlebt Bosch nicht mehr: Mit 82 stirbt der große alte Mann - an einer Ohrentzündung. Die Ironie des Schicksals will es, dass die Nazis den toten Industrieboss mit einem riesigen Staatsbegräbnis wagnerianischen Stils doch noch vereinnahmen.



Der Dokumentarfilm begibt sich auf seine Spuren - mithilfe vieler historischer Fotos und Filmaufnahmen, Neudrehs an Originalschauplätzen, Interviews und Ortsbegehungen mit Mitgliedern der Familie. Nahezu alle Bosch-Familienmitglieder haben sich intensiv mit der Figur und dem Erbe des Firmengründers auseinandergesetzt und auf sehr unterschiedlichen Wegen Zugang zu dem alten Querdenker gefunden. Und es geht auch nach China, wo der Konzern ca. 60 Prozent seines Umsatzes in der explodierenden Automobilbranche macht.



02.20 Alarm am Hauptbahnhof - Auf den Straßen von Stuttgart 21 Erstsendung: 24.08.2011 in Das Erste



03.45 Die Tunnelbauer von Stuttgart 21



Erstsendung: 10.04.2017 in SWR



04.15 (VPS 04.10) Sind Frauen Gesundheitsfreaks? (WH)



05.00 (VPS 04.55) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Der Nürburgring - Im Höllentempo durch die Geschichte Erstsendung: 18.06.2017 in SWR RP



05.00 SR: Im Reich der Garamanten



Libyens Süden Erstsendung: 10.08.2008 in Das Erste



05.20 SR: aktueller bericht



05.30 (VPS 05.25) BW+RP: REPORT MAINZ Erstsendung: 20.06.2017 in Das Erste



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Mittwoch, 28. Juni 2017 (Woche 26)/02.06.2017



21.00 (VPS 20.59) Das geheime Leben der Katzen



Mittwoch, 28. Juni 2017 (Woche 26)/02.06.2017



04.15 (VPS 04.14) Das geheime Leben der Katzen (WH)



Montag, 03. Juli 2017 (Woche 27)/02.06.2017



18.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra Dem Vergessen entrissen Der deutsch-französische Komponist Théodore Gouvy Erstsendung: 24.05.2014 in SR



Montag, 03. Juli 2017 (Woche 27)/02.06.2017



04.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH) Dem Vergessen entrissen Der deutsch-französische Komponist Théodore Gouvy Erstsendung: 24.05.2014 in SR



Dienstag, 04. Juli 2017 (Woche 27)/02.06.2017



09.35 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) Dem Vergessen entrissen Der deutsch-französische Komponist Théodore Gouvy Erstsendung: 24.05.2014 in SR



Mittwoch, 05. Juli 2017 (Woche 27)/02.06.2017



06.30 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) Dem Vergessen entrissen Der deutsch-französische Komponist Théodore Gouvy Erstsendung: 24.05.2014 in SR



Mittwoch, 12. Juli 2017 (Woche 28)/02.06.2017



Tagestipp



20.15 betrifft: Körper entschlacken mit DETOX - Wie gesund ist das?



Jeder kennt das Gefühl, wenn es einem an Energie fehlt und die Waage auch noch ein paar Pfunde zu viel anzeigt, wenn sich Müdigkeit breit macht oder der Bauch aufgebläht ist. Dann ruft das schlechte Gewissen: Habe ich etwa zu viele Stoffe gegessen, die meinen Körper belasten, zu viele Umweltgifte aufgenommen? Rettung versprechen da Entgiftungs- oder Entschlackungskuren, neudeutsch auch "Detox-Kuren" genannt. Sie werden als wahre Wundermittel angepriesen. Säfte und Tees sollen den Körper entgiften, teure Pulver ihn stärken: danach fühle man sich "wie neugeboren"! Ein Millionen-Geschäft. Doch was steckt hinter dem Trend: Hält die Detox-Industrie, was sie verspricht oder schadet uns Detox letztlich sogar?



Um Antworten zu finden, begibt sich "betrifft"-Reporterin Bärbel Merseburger-Sill auf eine Spurensuche quer durch die Detox-Szene. Sie will das Entschlacken und Entgiften am eigenen Körper testen. Hierfür macht sie Detox-Yoga, trinkt die begehrtesten Detox-Tees und Detox-Säfte, trifft den Hersteller des Bestsellers "Meine Base"-Badesalzes Peter Jentschura und bucht "Exklusive Detox-Tage" an der Ostsee. Die vielversprechendsten Angebote nimmt die Reporterin im Selbstversuch unter die Lupe, sogar die besonders angesagte "F.X. Mayr-Kur", in einem der besten Gesundheitsheitsresorts in Europa.



Bei ihren Selbstversuchen gerät sie immer mehr in den Bann der Detox-Branche. Detox-Beraterinnen warnen sie, dass sie möglicherweise schon krank ist, ohne es zu wissen, und dass Entschlackung und Entgiftung wesentlich für ihre Gesundheit sei. Doch "betrifft"-Reporterin Bärbel Merseburger-Sill bekommt Zweifel: Ist gekochtes Essen wirklich "totes Essen", befreit von allen lebenswichtigen Mineralstoffen? Davon sind die Detox-Spezialistinnen überzeugt. Und riskieren wir tatsächlich krank zu werden, wenn wir unseren Körper nicht regelmäßig entgiften und entschlacken?



Wie kommt es zu dieser Begeisterung für Saftkuren und der Meinung, dass unser Körper von "Schlacken" befreit gehört? "In "Detox" steckt natürlich auch der Gedanke, dass man dadurch jung bleibt, dass man noch lange leben kann", meint der Trierer Ernährungssoziologe Daniel Kofahl. "Vor dem Sterben hatten die Leute früher weniger Angst." Detox werde zu einer Art Ersatzreligion. Das macht uns so anfällig für die Heilsversprechen der Detox-Branche.



Der Verkauf von Detox-Mittelchen, -Kuren und -Säften boomt - heute mehr denn je. Doch die Selbstversuche und Recherchen von "betrifft"-Autorin Merseburger-Sill zeigen: die Produkte halten selten, was sie versprechen und manchmal sind sie sogar gesundheitsgefährdend!



Mittwoch, 12. Juli 2017 (Woche 28)/02.06.2017



21.00 (VPS 20.59) Bei Anruf Kind Cornelia und Erik suchen Eltern auf Zeit



Cornelia ist ein Baby, Erik gerade einmal vier Jahre alt. Beide sind ihren leiblichen Eltern entzogen worden. Die Jugendämter verfügen das, wenn Kinder von ihren Eltern vernachlässigt oder gar misshandelt werden oder weil die Eltern mit der Pflege und der Erziehung ihrer Kinder schlicht überfordert sind. Da oft Gefahr im Verzug ist, kommen die Kinder dann in sogenannte Bereitschafts-Pflegefamilien. Die Jugendämter nehmen sie dann zu ihrem Schutz aus ihren Familien. Zwei Bereitschafts-Pflegefamilien bieten auch Cornelia und Erik solange ein Zuhause, bis das Jugendamt klären kann, wo die Kinder in Zukunft leben werden.



Reporterin Iris Eichler und ihr Kamerateam haben Cornelia, Erik und ihre neuen "Eltern auf Zeit" einige Monate lang begleitet. Es ist eine sehr schwierige Arbeit, die diese Bereitschafts-Pflegefamilien leisten. Für die Kinder ist es eine schicksalhafte Situation mit einschneidenden Veränderungen, die sie durchstehen müssen. Am Ende steht auch bei Cornelia und Erik die Frage, ob die beiden Kinder wieder zurück können zu ihren leiblichen Eltern oder ob dauerhafte Pflegefamilien für sie gefunden werden müssen.



Mittwoch, 12. Juli 2017 (Woche 28)/02.06.2017



04.10 (VPS 04.09) Bei Anruf Kind (WH) Cornelia und Erik suchen Eltern auf Zeit



