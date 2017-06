Die Snapchat-Mutter Snap bringt ihre Kamera-Sonnenbrille "Spectacles" jetzt auch nach Deutschland. Man kann sie ab sofort online erwerben oder über gelbe Automaten beziehen, die für kurze Zeit an verschiedenen Orten auftauchen. Snap nennt keine Absatzzahlen, aber die jüngsten Quartalsergebnisse legten nahe, dass im vergangenen Vierteljahr bis zu 60 000 Spectacles im Heimatland USA verkauft wurden. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Snap-Aktie. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.