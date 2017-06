Der DAX ist heute erneut mit einem Gap-up in den Handel gestartet und hat direkt den Bereich von 12.700/12.730 Punkten überrannt. In Folge ging es dann auch sofort weiter bis über 12.800 Punkte hoch. Und das vor dem langen Wochenende. Da gibt es dann wieder genug Spielraum für eine entsprechende Eröffnung am Dienstag.

Wie gehts weiter? Kann der DAX über 12.850 Punkte ansteigen, eröffnet sich Raum bis 13.000 Punkte. Gelingt dem DAX kein Anstieg über 12.850 Punkte, dürfte eine neue Abwärtsbewegung bis 12.150/12.200 Punkte folgen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Long.

DAX bei 12.860 Punkten.

Fallen 12.850 Punkte nachhaltig, ergibt sich Raum bis 13.000 Punkte.

Gelingt hier kein Anstieg, dürfte eine neue Abwärtswelle bis 12.550 Punkte folgen.

Stärkere Eintrübung der DAX-Lage nach dem Anstieg über 12.730 Punkte jetzt unter 12.600/12.550 Punkte.

S&P500 aber weiterhin unter Fibonacci-Fächer im Monatschart.

Börsenindikator nach Gebert dreht im Juni auf Verkaufen.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 22)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band ...

