Mainz (ots) - Dienstag, 6. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Aufgepasst bei der Handwerker-Wahl! - Schwarze Schafe unter den Anbietern Alles über Schmerzmittel - Welches Mittel gegen welchen Schmerz? ABBA - eine Erfolgsstory - Vor 45 Jahren erschien ihr erster Hit



Gäste: Tobias Mann und Christoph Sieber, Kabarettisten







Dienstag, 6. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Alkoholverbot in Cottbus - Auf Streife mit der Polizei Was hilft gegen Stechmücken? - Tipps zur Abwehr der Plagegeister Expedition Deutschland: Solingen - Leben zwischen Wald und Himmel







Dienstag, 6. Juni 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Minister Gabriels Reise in die Türkei - Einigung oder Abzug aus Incirlik? Großbritannien vor der Parlamentswahl - Kampf um jede Stimme in Bury Fotografieren im Schwimmbad verbieten - Streit um den Sommer-Schnappschuss Trendspielzeug "Fidget Spinner" - Lustig und dazu gut für die Nerven?







Dienstag, 6. Juni 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Amüsantes Retro zu 20 Jahre ABBA - "Gimme! Gimme! Gimme!"







Dienstag, 6. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Bill Murray auf der Bühne - Auftritt in Dresden Ariana Grande zurück in Manchester - Großes Benefiz-Konzert Die schwedischen Royals feiern - Nationalfeiertag mit der Familie



