Amtsinhaber Joseph Muscat von der Labour Party führt die Meinungsumfragen vor der Wahl am Samstag an. Das kleinste Land der EU mit nur 430.000 Einwohnern leidet unter einem Demokratiedefizit.

Die Plakate sind aus dem Dauerstau auf den maltesischen Straßen nicht zu übersehen. "Joseph Muscat hat seine Versprechen gehalten", heißt es auf der Wahlwerbung der Labour Party.

Die Regierungspartei führt gar nicht aus, dass Malta im vergangenen Jahr mit 5,0 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum in der gesamten EU verzeichnete. Die Malteser wissen, dass ihre Wirtschaft boomt.

Die Hochkonjunktur und ein Oppositionsführer, dem es an Charisma fehlt, werden wohl dafür sorgen, dass Premier bei den vorgezogenen Neuwahlen am Samstag im Amt bleibt. Maltesische Medien gaben Muscat jüngst einen Vorsprung zwischen fünf und neun Prozentpunkten vor Simon Busuttil von der Nationalist Party.

Muscats Wiederwahl wäre erstaunlich angesichts der Liste an Skandalen, die der Sozialdemokrat angehäuft hat. Zwei seiner Vertrauten, Büroleiter Keith Schembri und der frühere Energieminister Konrad Mizzi tauchten im vergangenen Jahr in den Panama Papers auf. Die Fälle wurden nie richtig untersucht. Muscats Gattin Michelle steht im Verdacht, in eine Geldwäscheaffäre verwickelt zu sein. Und jüngst kam ans Licht, dass Schembri und Mizzi beim ohnehin dubiosen Verkaufsprogramm von maltesischen Pässen Schmiergelder in Empfang genommen haben sollen.

Das Wahlsystem fördert Vetternwirtschaft

Obwohl jede Woche neue Details bekannt werden, wird ...

