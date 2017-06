Zum Imperium von Rocket Internet gehörten bislang vor allem Marktplätze und Lieferdienste für Mode, Möbel und Essen. Nun will sich der Firmenaufbauhelfer auch auf Fintechs stürzen.

Der Berliner Start-up-Entwickler Rocket Internet will den Finanzdienstleistungen stärker in den Fokus nehmen. Der Bereich der Fintechs sei riesig, sagte Vorstandschef Oliver Samwer am Freitag auf der Hauptversammlung in Berlin. Wegen der Regulierungen sei es aber auch ein schwieriger Markt. "Wir bauen aber nicht das Zalando der Fintechs", dämpfte er die Erwartungen der rund 140 anwesenden Aktionäre. Die Samwer-Brüder hatten den heute erfolgreichen Modehändler Zalando als Investoren unterstützt.

Die Hauptversammlung beschloss, einen Passus in der Satzung der Rocket Internet SE zu streichen, ...

