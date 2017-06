Der neue Vorstandschef Christoph (Boschan) hat der Wiener Börse eine neue Strategie verpasst. Ein Verkauf (nach Frankfurt) ist vom Tisch. Zukäufe in Osteuropa sind nicht geplant. Die Börse positioniert sich zukünftig stärker als Infrastrukturdienstleister. Das bedeutet: Handelsprodukte ausweiten, Services verbessern, Qualität steigern und Vetrieb ausbauen. CEO Boschan: want to grow in in all business areas: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...