Das Familienunternehmen Kärcher aus Winnenden ist Weltmarktführer für Reinigungstechnik. 2016 stand das Unternehmen ganz unter dem Zeichen der Produktinnovation und des Wachstums. Am Standort in Winnenden hat Kärcher daher umfangreiche Investitionen getätigt und unter anderem ein neues Werkstattgebäude in Modulbauweise errichtet.



Heinkel Modulbau, Blaubeuren, übernahm als Generalunternehmer Planung, Fertigung und Montage des Modulgebäudes. Das neue Werkstattgebäude wurde von Heinkel Modulbau für den Einbau einer Qualitätskontrollen-Hebebühne vorbereitet.



Dank der industriellen Vorfertigung der Raummodule war das 72-qm-Gebäude in nur acht Wochen Bauzeit bezugsfertig. Um optimale Arbeitsbedingungen in dem Werkstattgebäude zu schaffen, beträgt die lichte Raumhöhe des individuell geplanten Modulbaus 3 m. Außerdem ist eine Bodenbelastung bis zu 1.000 kg/qm möglich.



Projektdaten Werkstattgebäude Kärcher GmbH & Co. KG, Winnenden Werkstattgebäude mit einer Gesamtfläche von 72 qm lichte Raumhöhe: 3 m Bauzeit: 8 Wochen individuelle Modulbauweise Außenfassade: Trapez- und Glattblech-Verkleidung Innenausstattung: Fermacellplatten weiß gestrichen elektrisch betriebene Außenjalousien, Kunststoff-Fenster mit Alu-Vorsatzschalen Dämmung nach aktueller Energieeinsparverordnung feuerhemmend Brandschutz (F30) von innen nach außen



Weitere Informationen:



Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de



Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2015 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de



Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt. (END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 09:28 ET (13:28 GMT)