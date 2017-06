Enttäuschende Arbeitsmarktdaten haben die Wall Street am Freitag zum Handelsbeginn gebremst. In der weltgrößten Volkswirtschaft entstanden im Mai weniger Stellen als von Volkswirten prognostiziert, wie aus Zahlen der Regierung hervorgeht. Damit wurden viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Denn die am Donnerstag vorgelegten monatlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...