Auf eindringlichen Rat der deutschen Regierung hat China laut Insidern die Einführung der Elektroauto-Quote verschoben. Sie soll nun erst ab 2019 gelten. Die Autobauer atmen auf.

Die deutschen Autobauer atmen nach dem Entgegenkommen der chinesischen Regierung bei der geplanten Elektroauto-Quote auf. Auf Drängen der deutschen Regierung räumt China den Unternehmen ein Jahr mehr Zeit ein, neue Autos mit alternativen Antrieben auf den Markt zu bringen, wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagte. Erst ab 2019 und nicht schon 2018 solle die Quote für Autos mit alternativen Antrieben von acht Prozent des Absatzes greifen. Zudem sollten die Fristen für eine Kompensation nicht strikt angewandt werden, wie auch das Handelsblatt berichtete. "Ich glaube, dass wir dort zu für alle Beteiligten guten Ergebnissen gekommen sind", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Freitag am Rande des 25-jährigen Jubiläums des Mercedes-Werks in Rastatt Reuters. Er war an Gesprächen während des Staatsbesuchs des chinesischen Ministerpräsidenten Li ...

Den vollständigen Artikel lesen ...