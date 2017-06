Hallbergmoos (ots) -



Hundehalter aufgepasst! Frühjahr und Sommer sind die schönste Zeit für Spaziergänge mit Ihrem Tier. Aber schnell fängt sich der Hund auf Feld, Wald und Wiese Parasiten ein, die nicht nur ihm, sondern auch Ihrer ganzen Familie schaden können. Zum Tag des Hundes am Wochenende/am zehnten und elften Juni macht der Verband für das deutsche Hundewesen auf diese Problematik aufmerksam. Doris Hammerschmidt hat sich schlau gemacht, was diese ungebetenen Gäste bei Mensch und Tier anrichten:



(Sprecherin) Kaum vom Spaziergang zurück, entdecken Hundehalter Zecken auf ihren Tieren. Die Blutsauger sind aber nur die äußerlich sichtbaren Parasiten. Tierärztin Dr. Barbara Rabeling aus Heppenheim in Hessen hat mit vielen weiteren Parasiten zu tun, inneren wie äußeren:



(Dr. Barbara Rabeling, Tierärztin, Heppenheim) "Wir haben die Flöhe, wir haben die Zecken und wir haben die Würmer. Bei den Würmern ist es mir ganz wichtig zu sagen, wir haben die Spulwürmer. Aber, was wir in unserer Praxis in letzter Zeit sehr oft diagnostizieren, sind leider die Lungenwürmer. Lungenwürmer machen eine Leistungsschwäche, das Tier hustet. Die Therapie ist ein Entwurmungsmittel. Damit werden die Tiere innerhalb von fünf bis sechs Tagen wieder symptomfrei."



(Sprecherin) Oft allerdings, warnt die Tierärztin, werden die Symptome beim Lungenwurm mit einer Herzkrankheit des Hundes verwechselt. Besser ist es also, vorzubeugen:



(Dr. Barbara Rabeling, Tierärztin, Heppenheim) "Wir raten generell, dass man einmal im Monat gegen Flöhe und Zecken was gibt. Und bei der Entwurmung muss man überlegen, wo lebt das Tier. Ist das Tier mit Kindern zusammen, knuddelt dieses Tier mit Kindern? Dann einmal im Monat auf jeden Fall!"



(Sprecherin) Denn dieser Aspekt wird oft vergessen: Nicht nur Hunde, auch Menschen können sich über Ihre Haustiere verschiedene Erkrankungen einhandeln. Gerade für Kinder kann dies ein erhöhtes Risiko darstellen.



(Dr. Barbara Rabeling, Tierärztin, Heppenheim) "Die werden richtig krank, sie haben Bauchweh, sie haben Blähungen, inklusive Blutarmut. Muss nicht sein. Also einmal im Monat entwurmen bedeutet nicht nur den Schutz des Hundes, sondern sie schützen komplett Ihre Familie."



(Sprecherin) Das Praktische: inzwischen gibt es Mittel, die ihren Hund gegen äußere wie innere Parasiten gleichzeitig schützen. Fragen Sie einfach Ihren Tierarzt.



Kleiner Tipp aus dem Netz noch dazu: Mehr zum Thema Parasiten und ihre Behandlung erfahren Sie unter parasiteparty.com oder unter parasitenportal.de



