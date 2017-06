NEW YORK (Dow Jones)--Kleine Gewinne am US-Aktienmarkt reichen am Freitag für neue Rekordhochs in den drei wichtigen Leitindizes. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 21.176 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent. Zwar bleibt die Stimmung nach dem jüngsten Rekordlauf freundlich, befeuert auch von den starken Märkten in Asien und Europa. Doch neue US-Arbeitsmarktdaten erbrachten vorbörslich einen deutlichen Dämpfer: Die Zahl der neuen Stellen im Mai lag mit 138.000 deutlich unter den erwarteten 184.000.

An der Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank dürfte sich durch die schwachen Daten aber zunächst wenig ändern. Die Märkte erwarten einen solchen Schritt immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent. Kully Samra von Charles Schwab urteilt, die Mai-Daten zeigten weniger einen Abwärtstrend an, sondern eine vorübergehende Schwäche.

Dollar mit Daten leichter - Gold gesucht

Am Devisenmarkt geriet der Dollar mit den Arbeitsmarktdaten unter Druck. Nachdem sich der Euro den ganzen Tag in einer engen Spanne knapp über von 1,12 Dollar bewegt hatte, rückt er nun auf 1,1275 Dollar vor.

Gold ist mit dem schwachen Dollar ins Plus gedreht und zieht nun um 0,7 Prozent an auf 1.275 Dollar, erstmals seit April ist der Preis über diese Marke geklettert. Zudem gehen einige Teilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank aufgrund der Daten die Zinsstraffung etwas gemächlicher angehen könnte. Das kommt dem Goldpreis zugute, der als zinsloses Investment in Zeiten niedriger Zinsen gefragt ist. Auch die Anleihen profitieren von dieser Fantasie. Die Rendite der zehnjährigen Titel fällt im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,17 Prozent.

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtsfahrt fort. Die üblichen Sorgen um ein Überangebot drücken den Preis für Brent erstmals seit gut drei Wochen unter 50 Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI fällt um 1,8 Prozent auf 47,47 Dollar je Barrel. Noch am Dienstag waren für US-Öl im Hoch über 50 Dollar bezahlt worden.

Broadcom nach Zahlen gesucht

Unter den Einzelwerten legen Broadcom 5,7 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern wies am Donnerstag nach der Schlussglocke besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen aus. Der Umsatz schoss auf Jahressicht um 18 Prozent in die Höhe, Analysten hatten dem Konzern weniger zugetraut. Auch beim Ergebnis schnitt die Gesellschaft besser als prognostiziert ab. Zudem überraschte das Unternehmen mit dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv.

Workday steigen um 1 Prozent. Der digitale Dienstleister für das Personalwesen einen Umsatzausblick über Markterwartung geliefert und auch mit den Erstquartalszahlen besser als prognostiziert abgeschnitten hat. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben.

Derweil schießen Lululemon Athletica um 13,6 Prozent nach oben. Der Bekleidungshersteller hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen Umbau der Marke Ivivva angekündigt. Dagegen stürzen RH um knapp 24 Prozent ab. Die Einzelhandelskette, vormals "The Restoration Hardware", hat ihren Ergebnisausblick für das aktuelle Jahr gesenkt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.175,92 0,15 31,74 7,15 S&P-500 2.433,27 0,13 3,21 8,68 Nasdaq-Comp. 6.269,33 0,36 22,50 16,46 Nasdaq-100 5.838,96 0,39 22,44 20,05 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 0,0 1,29 8,8 5 Jahre 1,73 -3,0 1,76 -19,4 7 Jahre 1,98 -3,7 2,02 -26,5 10 Jahre 2,17 -3,5 2,21 -27,1 30 Jahre 2,83 -3,2 2,86 -23,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Do, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1265 +0,40% 1,1220 1,1215 +7,1% EUR/JPY 124,69 -0,41% 125,20 124,82 +1,4% EUR/CHF 1,0873 -0,20% 1,0895 1,0888 +1,5% EUR/GBP 0,8752 +0,46% 0,8712 1,1496 +2,7% USD/JPY 110,70 -0,80% 111,59 111,30 -5,3% GBP/USD 1,2871 -0,06% 1,2878 1,2894 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,43 48,36 -1,9% -0,93 -16,4% Brent/ICE 49,86 50,63 -1,5% -0,77 -15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,65 1.265,95 +0,7% +8,70 +10,7% Silber (Spot) 17,38 17,30 +0,5% +0,08 +9,1% Platin (Spot) 936,65 931,50 +0,6% +5,15 +3,7% Kupfer-Future 2,56 2,59 -1,3% -0,03 +1,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 09:48 ET (13:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.