Oliver Samwer verteidigt auf der Hauptversammlung seinen Kurs: Wer die Marktführerschaft wolle, müsse Geld investieren. Auf jeden Euro Umsatz kommen bei Rocket Internet derzeit 15 Cent Verlust.

Oliver Samwer weiß, wie man Leute bei Laune hält. Heute zum Beispiel möchte ein Aktionär von ihm wissen, wieso er bei seinen Amazon-Bestellungen manchmal gleich mehrere Gutscheine von dem Kochboxenversender Hello Fresh erhält. Es käme ihm manchmal so vor, als wollten die ihre Produkte einfach bloß loswerden. Ihn würde auch mal interessieren, was solche Aktionen kosten und was es bringt. Vielleicht gehöre er selbst ja auch nicht mehr zur Zielgruppe des Unternehmens - sein 25-jähriger Sohn aber bekäme die Gutscheine auch und würde nie etwas bei Hello Fresh bestellen.

Der Sohn gehöre wohl auch nicht zur Zielgruppe, erklärt Samwer ungerührt. So sei das nun mal mit den jungen Leuten: Wenn sie mit der Schule fertig seien und Mama nicht mehr koche, äßen sie erstmal Fast Food. So sei das bei ihm auch gewesen. Erst später, wenn sie selbst Familie hätten, würden sie begreifen, dass Äpfel und Brokkoli doch besser für sie wären. Dann würden sie auch bei Hello Fresh bestellen: Gesunde Zutaten für ein selbstgekochtes Essen. Gutscheine seien ein ganz normales Marketing-Instrument und mit Marketing kenne man sich bei Rocket wirklich aus. "Wenn es totaler Schwachsinn wäre, würden wir das nicht machen", sagt Samwer. Der Saal lacht.

Hauptversammlung bei Rocket Internet. Dafür, dass die Aktien seit dem Börsengang die Hälfte ihres Wertes verloren haben, ist die Stimmung erstaunlich gut. Der Himmel ist blau, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...