Für US-Präsident Trump ist der Klimavertrag von Paris eine unnötige Last. Die EU und China halten dagegen - sie wollen ausdrücklich weitermachen. Doch nicht nur beim Kampf gegen die Erderwärmung suchen beide Seiten den Schulterschluss.

China und die EU setzen ein Signal für die Zusammenarbeit in unsicheren Zeiten: Einen Tag nach der Abkehr von US-Präsident Donald Trump vom Klimavertrag bekannten sich beide Seiten ausdrücklich zum Kampf gegen die Erderwärmung. Neben der Erklärung zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wurden beim EU-China-Gipfel am Freitag in Brüssel unter anderem Vereinbarungen zum Schutz geistigen Eigentums und der Zusammenarbeit in Zollfragen und bei Forschung und Entwicklung unterzeichnete. Allerdings kam es am Rande des Spitzentreffens auch zu deutlichen ...

