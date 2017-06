New York - Der durchwachsen ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten hat am Freitag nicht nur für Bestmarken an der technologielastigen Nasdaq-Börse gesorgt. Auch dem wichtigsten Börsenbarometer, dem Dow Jones Industrial, gelang der Sprung über sein bisheriges Rekordhoch von Anfang März. Neue Höhen erreichte zudem auch der marktbreite S&P 500 .

Die Experten der BayernLB sprachen von einem insgesamt schwachen Arbeitsmarktbericht ...

