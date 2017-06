Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der 'Woche der Kinder' vom 29. Mai bis zum 3. Juni haben sich zahlreiche Prominente und PolitikerInnen in ganz Deutschland für Kinder stark gemacht, indem sie die Spendenbewegung 'Deutschland rundet auf' an Kassen von Handelsunternehmen beim Sammeln von Minispenden unterstützten. 666.000 Mal hieß es in der 'Woche der Kinder "Aufrunden bitte!". 33.000 Euro sind dadurch zusammengekommen. Sie kommen dem Projekt "Falkenflitzer Follows" zu Gute, das die Integration von geflüchteten Kindern unterstützt.



Aufrunden kann man übrigens nicht nur in der 'Woche der Kinder', sondern jeden Tag an den Kassen der Handelspartner von 'Deutschland rundet auf'. Alle Spenden kommen ohne Abzüge, zu 100 Prozent, besonders wirksamen und durch das unabhängige Analysehaus Phineo geprüften Projekten in Deutschland zugute, die benachteiligte Kinder hier vor Ort unterstützen. Mit den bislang gespendeten Cents erhalten bereits 61.344 Kinder und Jugendliche faire Chancen - durch frühkindliche Förderung, Bildungs- und Integrationsprogramme, Mentoring, Patenschaften und Gewaltprävention.



Bereits seit März 2012 sagen jeden Monat Millionen Menschen beim Bezahlen an der Kasse "Aufrunden bitte!" und spenden damit maximal 10 Cent. Seit Jahresbeginn ist auch die Mikrospende mit dem Gehalt möglich. Bis heute haben fast 143 Millionen Kundinnen und Kunden aufgerundet und so mehr als 6,7 Millionen Euro gespendet.



Folgende Prominente sowie Politiker und Politikerinnen unterstützen die 'Woche der Kinder' 2017



Mariella Ahrens, Schauspielerin; Malte Arkona, Fernsehmoderator; Andrea Axer (CDU), stv. Bürgermeisterin Hückelhoven; Andrea Ballschuh, Fernsehmoderatorin; Aleksandra Bechtel, Fernsehmoderatorin; Manuel Cortez, Schauspieler & Stylist; Yana Gercke und ihre Band "Oh, Alaska"; Metin Hakverdi, SPD-Bundestagsabgeordneter für Hamburg-Bergedorf-Harburg; Frank Henning, SPD-Landtagsabgeordneter für Osnabrück; Mareile Höppner, Moderatorin; Stephan Kampwirth, Schauspieler; Helmut Kehlbreier, Bezirksbürgermeister Essen-Borbeck; Matthias Killing, Moderator; Bella Lesnik, Moderatorin; Patrick Lindner, Sänger; Sebastian Pannek, Der Bachelor 2017, Model und Influencer; Siegfried Rauch, Schauspieler; Ulrich Real (SPD), Bezirksbürgermeister Oberhausen; Marcel Remus, Luxus-Immobilienmakler, TV-Gesicht; Tina Ruland, Schauspielerin; Franziska Schenk, Journalistin und Moderatorin; Axel Schulz, Boxlegende; Christina Schwarzer, CDU-Bundestagsabgeordnete für Berlin-Neukölln; David Storl, Leistungssportler; Julia Taubitz, Profi-Rennrodlerin; Constantin von Jascheroff, Schauspieler; Florian Weber, Fernsehmoderator; Jo Weil, Schauspieler und Moderator; Marcus Weinberg (MdB), Familienpolitischer Sprecher CDU/CSU-Bundestagsfraktion; Sina Wilke, Schauspielerin; Sonja Zietlow, Moderatorin.



Weitere Informationen unter www.deutschland-rundet-auf.de



Bei diesen Händlern können Kunden aufrunden: Netto Marken-Discount, PENNY, Kaufland, Reno, toom Baumarkt, Sonderpreis Baumarkt, WITT WEIDEN, Peek&Cloppenburg KG Hamburg, BabyOne, bonprix, Jochen Schweizer, Lebenslust Touristik, TEMMA, EDEKA Möllenkamp, dodenhof



DEUTSCHLAND RUNDET AUF wird unterstützt vom Handelsverband Deutschland (HDE).



Hashtags: wochederkinder starkfürkinder



Folgende weitere Informationen und Materialien finden Sie auf diesen Seiten: http://www.deutschland-rundet-auf.de/presse sowie www.deutschland-rundet-auf.de/woche-der-kinder



- Orte und Zeiten der Prominenten-Einsätze - Fotos und Statements aller teilnehmenden prominenten Persönlichkeiten



OTS: DEUTSCHLAND RUNDET AUF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104527 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104527.rss2



Pressekontakt: Tina Beck, Kommunikation DEUTSCHLAND RUNDET AUF Tel.: 030 - 78 95 00 39-32 E-Mail: tina.beck@deutschland-rundet-auf.de