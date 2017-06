Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-02 / 16:11 *(02.06.2017, Berlin) Das Wirtschaftsmagazin brand eins Wissen und das Statistik-Portal Statista haben die pme Familienservice GmbH zu einem der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.** *In der Kategorie "Krankenhaus & Pflege" der großen Unternehmen landete der Work-Life-Balance-Anbieter unter den sieben Bestplatzierten seiner Branche. * Vor allem durch seine kluge Prozesse und eine besondere Unternehmenskultur habe der pme Familienservice sich deutlich vom Wettbewerb abgehoben, so die Begründung der Initiatoren. Erst Ende Januar 2017 erhielt die pme Familienservice GmbH vom Nachrichtenmagazin FOCUS und dem Karrierenetzwerk XING die Auszeichnung zum besten Arbeitgeber Deutschlands in der Branchenkategorie "Gesundheit und Soziales" - zum vierten Mal in Folge.** Für die Analyse wurden zusammen mit dem Bewertungsportal kununu und Statista Bewertungen unter anderem zu Aufstiegschancen und Betriebsklima ausgewertet. *Erfolgsrezept Menschlichkeit: "Unsere Mitarbeiter sollen möglichst sanktions- und kontrollfrei arbeiten"* Für pme-Geschäftsführerin Alexa Ahmad ist ein Geheimnis ihres Unternehmenserfolges, dass die Teammitglieder Verantwortung übertragen bekommen und ihre Arbeitszeiten selbstständig entsprechend der anstehenden Aufgaben einteilen können: "Sie sollen möglichst sanktions- und kontrollfrei arbeiten." Daneben haben die Beschäftigten des pme Familienservice eine große Auswahl Fortbildungsangeboten. "Unser Ziel ist es, unser Personal gut auszubilden und so marktfähig zu machen, dass unsere Leute jederzeit woanders arbeiten könnten", sagt Alexa Ahmad. Die Auswertung der innovativsten Unternehmen von brand eins Wissen und Statista basiert auf drei Expertensäulen. Über 2 000 Firmen wurden befragt, die selbst bereits für ihre Innovationskraft ausgezeichnet wurden. Daneben wurden 250 Spezialisten des Instituts für Innovation und Technik (iit) befragt, einer Querschnittseinrichtung der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Außerdem haben rund 20 000 Führungskräfte und Angestellte im Rahmen des Statista Expertenpanels geholfen, die Innovatoren 2017 ausfindig zu machen. * brand eins Thema _Innovation: _"Läuft!"4. Jahrgang, Heft 7 (2017). ** FOCUS SPEZIAL: "Beste Arbeitgeber 2017" (Januar 2017). *Pressekontakt:* Sabrina Ludwig Presse- und Öffentlichkeitsarbeit pme Familienservice Gruppe Flottwellstraße 4-5 10785 Berlin E-Mail: sabrina.ludwig@familienservice.de Tel.: 030 263935 883 Web: www.familienservice.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2017-06-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 580235 2017-06-02 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9d57ddf08f4a9e2704b715d3d909c21a&application_id=580235&site_id=vwd&application_name=news

