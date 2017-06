Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Mittwochnachmittag von den Tageshochs zurück. Ursache hierfür ist ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im Mai 138.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich weniger als die erwarteten 184.000. Die Arbeitslosenquote ging zwar auf 4,3 Prozent zurück - dies war allerdings einzig einem Rückgang der Partizipationsquote auf 62,7 Prozent geschuldet. Einzig der durchschnittliche Stundenlohn stieg wie erwartet um 0,2 Prozent.

Der DAX gewinnt 1,1 Prozent auf 12.803 Punkte - zuvor hatte der Index bei 12.878,59 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes MDAX, TecDAX und SDAX stiegen auf neue Rekordmarken. Der Euro-Stoxx-50 legt derweil 0,6 Prozent auf 3.588 Punkte zu - bis zum Jahreshoch bei 3.666,80 ist es hier noch ein Stück. Gefragt sind die zyklischen Sektoren Chemie und Automobil: diese steigen um 1,5 Prozent bzw 1,4 Prozent.

Linde-AR stimmt Fusion mit Praxair zu

Linde steigen um 1,8 Prozent auf den höchsten Kurs seit mehr als zwei Jahren. Der Aufsichtsrat (AR) von Linde gab am Vorabend grünes Licht für die Fusion mit dem US-Kontrahenten Praxair. Die Deutsche Bank spricht von einem entscheidenden Schritt nach vorn. Nun muss noch die Hauptversammlung von Praxair zustimmen, und die Linde-Aktionäre müssen ihre Aktien in Anteile des neuen Konzerns umtauschen. Wenn nicht mindestens 75 Prozent das Angebot annehmen, steht die Fusion wieder auf der Kippe.

Nach einer Kursexplosion um rund 50 Prozent am Donnerstag im späten Handel schießt die Solarworld-Aktie nochmals um über 20 Prozent nach oben auf 1,56 Euro. Von Tiefs von 68 Cent am 11. Mai hat sich das Papier des insolventen Solarunternehmens damit mehr als verdoppelt. Treiber ist die Spekulation über einen Investor, nachdem Solarworld die Bank Macquarie Capital mit der weltweiten Suche hiernach beauftragt hat. Erneut handeln einige Aktienkurse wegen Dividendenabschlägen niedriger. So schütten unter anderen Salzgitter, Fielmann und Freenet am Freitag Dividenden aus.

Norcom haussieren weiter und liegen 10,3 Prozent vorne. Spezielle Gründe für den Kursanstieg sind im Handel nicht bekannt. Die Aktie profitiere wohl weiter von der Fantasie rund um das Thema "Autonomes Fahren", eines der heißesten Themen an den Finanzmärkten überhaupt, heißt es. Die großen Silicon-Valley-Unternehmen sind derzeit händeringend dabei, sich die entsprechende Expertise einzukaufen und zahlen hohe Preise. Norcom weisen derzeit eine Marktkapitalisierung von 66 Millionen Euro auf - ein Klacks für einen potenziellen Übernehmer wie etwa Alpha.

Euro steigt nach US-Daten Richtung 1,13 Dollar

Am Devisenmarkt wertet der Euro nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten auf. Die Einheitswährung steigt auf 1,1275 Dollar nach Ständen von rund 1,1220 vor den Daten. Die Helaba spricht von einem Dilemma für die Fed. Es dürfte daher bei der Perspektive eines graduellen Zinserhöhungszyklus bleiben. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank im Juni den Leitzins erneut anheben wird, gefolgt von einem zweiten Schritt im September oder Dezember.

Die Ölpreise geben derweil weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent verliert in London 1,7 Prozent auf 49,78 Dollar und ist somit wieder unter die Marke von 50 Dollar gefallen. Neue Entwicklungen gibt es nicht. Marktbeobachter verweisen lediglich auf die bekannte Sorge wegen eines weltweiten Überangebots.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.588,50 0,60 21,48 9,06 Stoxx-50 3.229,43 0,15 4,90 7,27 DAX 12.802,41 1,09 137,49 11,51 MDAX 25.650,79 0,73 186,73 15,60 TecDAX 2.317,48 0,19 4,31 27,92 SDAX 11.305,44 0,80 89,89 18,76 FTSE 7.549,49 0,08 5,72 5,69 CAC 5.334,03 0,29 15,37 9,70 Bund-Future 162,66 0,40 1,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Do, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1275 +0,49% 1,1220 1,1215 +7,2% EUR/JPY 124,55 -0,53% 125,20 124,82 +1,3% EUR/CHF 1,0871 -0,22% 1,0895 1,0888 +1,5% EUR/GBP 0,8760 +0,55% 0,8712 1,1496 +2,8% USD/JPY 110,45 -1,02% 111,59 111,30 -5,5% GBP/USD 1,2871 -0,06% 1,2878 1,2894 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,55 48,36 -1,7% -0,81 -16,2% Brent/ICE 49,89 50,63 -1,5% -0,74 -15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,41 1.265,95 +0,7% +9,46 +10,8% Silber (Spot) 17,41 17,30 +0,6% +0,10 +9,3% Platin (Spot) 940,45 931,50 +1,0% +8,95 +4,1% Kupfer-Future 2,56 2,59 -1,0% -0,03 +1,7% ===

