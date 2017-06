Eine ifo-Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums zeigt: Der Brexit wird der deutschen Wirtschaft kaum schaden. Die gute Konjunktur könnte den Effekt abfangen. Die britische Wirtschaft würde umso mehr leiden.

Fast ein Jahr ist das Brexit-Votum Großbritanniens her. Damals war Europa geschockt. Der EU-Austritt Großbritanniens sendete ein verheerendes politisches Signal in alle Welt. Und auch wirtschaftlich, so die Befürchtung, könnte der Brexit zu seinem Desaster werden. Wenn Großbritannien nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes ist, würde darunter die ohnehin schwache Wirtschaft in Europa darunter stark leiden.

Eine Studie des Münchener ifo-Instituts im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums kommt nun zu einem anderen Schluss. Demnach wird der Austritt Großbritanniens aus der EU für die deutsche und europäische Wirtschaft kaum Folgen haben - selbst im Falle eines "harten Brexit" nicht. Umso mehr leiden wird dafür die britische Wirtschaft.

In der Studie hat das ifo-Institut acht verschiedene Szenarien für die Ausgestaltung der künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich untersucht. Sollten sich die EU und Großbritannien im Rahmen der Austrittsverhandlungen auf ein umfassendes Freihandelsabkommen ...

