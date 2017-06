TOKIO (IT-Times) - Der Automobilhersteller Toyota Motor Co. will seine Fahrzeuge mit einem neuen Infotainment-System ausstatten. Dieses soll auf einem Open Source Software-Projekt basieren. Der japanische Automobilbauer Toyota Motor Co. will seinen Kunden ermöglichen, im Bereich Infotainment auf Apple...

Den vollständigen Artikel lesen ...