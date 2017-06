Tagelang bummelt der Dax um die Marke von 12.600 Punkte. Erst am letzten Handelstag scheinen die Anleger aufgewacht zu sein - Achtung neue Rekordemarken. Doch woher kommt jetzt die Kauflaune? Mit neuen Negativ-Schlagzeilen zur Volkswagenabgas-Affäre bei Audi, Trump der sich gegen den Klimaschutz entscheidet und eine fallenden Ölpreis sieht es auf der Fundamentalseite alles Andere als rosig aus. Mehr dazu in diesem Wochenrückblick. Und natürlich wirft Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler auch einen Blick auf die Ereignisse der kommenden Woche, die anstehende Notenbank-Sitzung und wie es am deutschen Markt im Juni weitergehen könnte.