14.20 Skandal! Politische Affären in Deutschland Der Fall Guttenberg (2011) Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 ZDF-History Die zwei Leben der Hannelore Kohl Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.25 Die Geschichte der RAF Die dritte Generation und das Ende der RAF Deutschland 2014



2.10 Die Hausbesetzer Randale gegen Leerstand Deutschland 2016



2.55 Wer erschoss Siegfried Buback?



3.40 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015



4.25 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016







Sonntag, 04.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 heute-show



5.45 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



6.30 SOKO Grenze - Autodieben auf der Spur



7.15 ZDF.reportage Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz Deutschland 2017



7.45 Tatort Internet Stalker, Dealer, Betrüger - die neuen Tricks Deutschland 2015



8.30 Überführt - Der Geldwäscher Josef Müller mit Joe Bausch Deutschland 2017



9.15 Überführt - Der Bandenboss Hadida mit Joe Bausch Deutschland 2016



9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.00 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte



10.40 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015



11.25 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



12.00 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016



12.45 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012



13.25 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



14.10 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte



15.00 ZDF-History Mensch Adenauer! Deutschland 2017



15.45 ZDF-History Die Todesfahrt der Bismarck Deutschland 2009



16.10 ZDF-History Hitlers England Deutschland 2017



16.55 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



17.25 ZDF-History Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug



18.10 ZDF-History Deutschlands Herrscher Deutschland 2017



18.55 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017



22.10 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011



22.55 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015



23.35 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



0.20 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012



1.05 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



1.50 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte



2.35 ZDF-History Die großen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2011



"ZDF-History: Der Fall Eichmann" entfällt 3.15 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



"ZDF-History: Himmler privat - Liebesgrüße und Rassenwahn" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.45 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012







Montag, 05.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 ZDF-History Breslau - Brennpunkt der Geschichte Deutschland 2016



6.10 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016



6.55 ZDF-History Jagd auf die Royals Deutschland 2016



7.40 ZDF-History Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle Deutschland 2015



8.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



9.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 ZDF-History Queen Victorias Kinder Deutschland 2013



10.35 ZDF-History Kaiserkinder Deutschland 2015



11.20 ZDFzeit Zarensturz - Das Ende der Romanows Deutschland 2017



12.05 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016



12.50 ZDFzeit Elizabeth II. wird 90 Die Jahrhundert-Königin Deutschland/Großbritannien 2016



13.35 ZDF-History Mythos Sisi



14.20 Die Königin von Wien - Anna Sacher und ihr Hotel Österreich 2016



15.05 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015



15.50 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



16.35 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017



17.05 ZDF-History Die zwei Leben der Grace Kelly Deutschland 2013



17.35 ZDF-History Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln Deutschland 2014



18.05 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017



18.45 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.10 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



2.55 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010



3.40 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



4.25 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017







Dienstag, 06.06.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017



5.55 ZDF-History Deutschlands Herrscher Deutschland 2017



6.40 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



7.25 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



8.55 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



9.40 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010



10.25 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



11.10 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



11.55 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014



12.45 Im Niemandsland - Was Korea teilt



13.25 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



Alle bis 14.10 ursprünglich geplanten Beiträge entfallen



14.10 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 2014



14.55 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 2014



15.40 Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.25 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten:



2.45 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



"American Terrorist - Vom Versagen der Geheimdienste" entfällt 3.30 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



4.10 Rätsel um Flug MH370 Wo ist die Maschine der Malaysia Airlines? Großbritannien 2014



"ZDFzeit: Verschwörung gegen die Freiheit (1)" um 4.05 Uhr entfällt 4.55 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn



"ZDFzoom: Verschwörung gegen die Freiheit (2)" um 4.50 Uhr entfällt







Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.40 Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch



"Gefahr im Cockpit: Der Germanwings-Absturz und die Folgen" entfällt 6.25 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt Deutschland 2012



7.00 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Härtetest für Bugsier 8 Deutschland 2016



7.45 ZDF.reportage Drehkreuz Flughafen Frankfurt Wo Fische fliegen und Mangos landen Deutschland 2016



8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Inside New York Verkehr am Limit USA 2016



9.00 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks 9.45 Essen vom Fließband In der Brotfabrik



10.30 Street Food Burger, Burritos und ein dicker Braten USA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



(ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten, Verschwörung oder Wahrheit - MH17 - Abschuss über der Ukraine, Rätsel um Flug MH370 - Wo ist die Maschine der Malaysia, Airlines? Verschwörungstheorien- Leben im Wahn jeweils umgeplant auf 6. Juni ab 1.15 Uhr)



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 12.00 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017



12.45 Inside New York Luxusgut Wohnen USA 2016



( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.05 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



1.45 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste



2.30 Die Entstehung der Erde Grand Canyon



3.15 Die Entstehung der Erde Loch Ness



4.00 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau



4.45 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii



Die Reihe "Aufstieg und Fall des Kommunismus" ab 1.15 Uhr entfällt)







Donnerstag, 08.06.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



6.15 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



7.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



7.45 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.30 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub



9.15 Die Entstehung der Erde Death Valley



10.00 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit



10.45 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark



11.30 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016



Alle bis 12.00 Uhr vormals eingeplanten Beiträge entfallen ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



