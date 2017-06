Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel weiter mehrheitlich fester tendiert. In den meisten Laufzeiten verzeichneten die heimischen Staatsanleihen Kursgewinne, während im Gegenzug die Renditen sanken. Einzig die zehnjährige österreichische Benchmark-Anleihe notierte unverändert zum Vortag.Die am Nachmittag veröffentlichten ...

