Wafer-Level-Packaging (WLP) ist eine vielversprechende More-than-Moore-Technologie, die im Vergleich zu traditionellen System-on-Chip (SoC) -Designs einen besseren Formfaktor und hohe Performance bietet. Im Gegensatz zu 2,5D- und 3,5D-IC-Designs benötigt WLP keine Siliziumdurchkontaktierungen (Through-Silicon Vias, TSVs), die teuer sind und mechanische und thermische Zuverlässigkeitsprobleme verursachen können. Zwei Arten von WLPs sind derzeit überwiegend im Einsatz:

Fan-in - eignet sich eher für ein einzelnes Die-Size- als für Chip-Scale-Gehäuse,

Fan-out - bietet eine höhere Anzahl an I/Os (Inputs/Outputs)

Beide Arten unterstützen die Integration einzelner und mehrerer Dies. Für den Fan-in-Prozess von mehreren Dies müssen diese jedoch vom selben Silizium-Wafer stammen (homogene Integration). Im Falle des Fan-Out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP) kann die Integration entweder homogen oder heterogen sein. Das in Bild 1 dargestellte FOWLP-Design nutzt die Umverdrahtungslage (Redistribution-Layer, RDL) auf Gehäuseebene, um eine Verbindung vom Die zu externen Ball Grid Arrays (BGAs) und zwischen den Dies herzustellen - bei Konfigurationen mit mehreren Dies.

Derzeit bieten große Outsourcing-Montage- und Test- (Outsourced Assembly and Test, OSAT) Unternehmen und Foundries verschiedene Arten von FOWLP-Technologien. Die eWLB-Technology (embedded Wafer-Level Ball Grid Array) von STATS ChipPAC eignet sich für ein platzsparendes Gehäusedesign, das im Vergleich zu Laminat- oder Flip-Chip-Halbleiter-Gehäusen kleinere Abmessungen, höhere I/O-Dichte und niedrigere Gehäuseprofile ermöglicht. SWIFT (Silicon Wafer Integrated Fan-out Technology) von Amkor beinhaltet einige spezifische Merkmale, die nicht mit herkömmlichen IC-Gehäusen in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören die Einbindung von Polymer-basierten Dielektrika, das Potenzial für mehrere große Dies, Leitungsdichten bis hinunter zu 2 µm Leitung/Abstand (entscheidend für die Partitionierung von SoCs), Die-Verbindungen mit Kupferträgern bis zu 30 µm Pitch und die Verwendung von Through-Mold-Vias (TMVs) oder hohen Kupferträgern. Das integrierte Fan-out (InFO) Wafer-Level-Packaging von TSMC ist eine für Silizium validierte Technologie, die in verschieden Gehäusegrößen verfügbar ist: 8 mm x 8 mm (ermöglicht Einzel-Chip- oder Mehr-Chip-Lösungen und unterstützt bis zu 600 I/O-Anschlüsse), 15 mm x 15 mm (erlaubt bis zu 2000 I/O-Anschlüsse) und 25 mm x 25 mm (bis zu 3600 I/O-Anschlüsse möglich).

Design und Verifikation von FOWLP

Design- und Verifikationsabläufe für SoCs sind gut etabliert und Designer nutzen sie seit Jahrzehnten. Für einen bestimmten Prozessknoten stellt die Foundry typischerweise eine Reihe von Designregeln auf, die SoC-Designer unbedingt einhalten müssen, damit die Foundry eine korrekte Herstellung des SoC gewährleisten kann. EDA-Unternehmen haben einen automatisierten Ablauf für die physikalische Verifikation entwickelt, der Designern dabei hilft, ein SoC-Design mit Software-Tools zu analysieren, die von den Foundry-Regeln in einem bestimmten Format bereitgestellt werden. Diese Tools zeigen alle Verletzungen der Designregeln an und korrigieren viele Fehler sogar automatisch. Der gleiche automatisierte Verifikationsablauf wurde auch für die Konnektivitätsprüfung, parasitäre Extraktion, Post-Layout-Simulation und ähnliches entwickelt. Während sich ...

