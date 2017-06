VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA -- (Marketwired) -- 06/02/17 -- NICHT FÜR DIE WEITERLEITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA BESTIMMT.

DuSolo Fertilizers Inc., (TSX VENTURE: DSF) ("DuSolo" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es die erste Tranche einer nicht von Brokern arrangierte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") abgeschlossen hat. Die Durchführung der Privtplatzierung war bereits am 3. Mai 2017 bekanntgegeben worden.

Giles Baynham, CEO von DuSolo, erklärte: "Das Unternehmen freut sich über den erfolgreichen Abschluss der ersten Tranche, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, die Expansion des operativen Betriebs in Brasilien fortzusetzen. Zudem haben wir bereits weitere Zusagen in Höhe von 2 Millionen Dollar erhalten und erwarten, dass der Rest der Finanzierungsrunde bis zum 10. Juni 2017 abgeschlossen werden kann. Wir sind unseren vorhandenen Aktionären für Ihre grosse Unterstützung sehr dankbar."

Mit der Emission von 21.035.500 Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,03 CAD pro Stammaktie erhielt das Unternehmen im Rahmen der ersten Trance einen Gesamtbetrag in Höhe von 631.065 CAD. Alle Stammaktien, die in dieser ersten Tranche der Privatplatzierung ausgegeben wurden, unterliegen einer Haltefrist von 4 Monaten, die zum 1. Oktober 2017 abläuft. Entsprechend dem in der ersten Tranche der Privatplatzierung erhaltenen Betrag hat das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 37.863,90 CAD in bar bezahlt und 1.262.130 Vermittler-Optionsscheine mit einer Laufzeit von 2 Jahren ausgegeben, die zu einem Preis von 0,03 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden können.

Auf der am 18. Mai 2017 abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Unternehmens stimmten die Aktionäre des Unternehmens einer zuvor angekündigten Konsolidierung der Firmenaktien in einem Verhältnis von 10 alten Aktien für 1 neue Aktie zu. Das Unternehmen beabsichtigt, die Konsolidierung nach Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung weiter voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 und seinen Änderungen (der "U.S. Securities Act") oder Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den USA gehandelt bzw. an US-Bürger verkauft werden, es sei denn, sie wurden vorher unter dem U.S. Securities Act und den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Im Namen von DuSolo Fertilizers Inc.

Giles Baynham, Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Informationen" gemäss der kanadischen Gesetzgebung. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten" oder "nicht erwarten", "erwartet werden", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigen", "annehmen", "nicht annehmen", "glauben" oder anhand von Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen. Dazu zählen auch Aussagen darüber, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden" bzw. "vielleicht" oder "möglicherweise eintreten oder erreicht" werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen, welche die betriebliche oder wirtschaftliche Performance von DuSolo betreffen und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten können, die sich möglicherweise als ungenau erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können stark von den hier aufgeführten oder prognostizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Zu den Faktoren, welche die tatsächlichen Ergebnisse stark beeinflussen können, zählen auch Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten, die wir bei der kanadischen Börsenkommission auf SEDAR (www.sedar.com) einreichen, beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum der Pressemitteilung. DuSolo übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für eine Änderung der zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die kanadische Börse TSX Venture Exchange Inc. und ihre Regulierungsorgane ("Regulation Service Provider" gemäss der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange Inc.) übernehmen keinerlei Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.





