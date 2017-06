Frankfurt - Enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Euro am Freitag auf ein neues Jahreshoch steigen lassen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1282 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit November 2016. Zuletzt lag der Eurokurs bei 1,1272 Dollar.

Der US-Dollar schwächte sich nach dem Mittag auch gegenüber dem Franken deutlich ab. Er verlor mehr als einen halben Rappen und fiel klar unter die Marke von 0,97 CHF. Am späten Nachmittag kostet der Dollar 0,9648 CHF und damit so wenig wie nie mehr seit dem letzten August bzw. seit fast 10 Monaten. Der Euro gab zum Franken ebenfalls etwas nach. Die Gemeinschaftswährung geht am Freitag-Nachmittag ...

