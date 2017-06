Leipzig (ots) - Der MDR hat in Kooperation mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde eine App für sehbehinderte Menschen entwickelt, die ab 6. Juni abrufbar ist.



Zum Tag der Sehbehinderten erweitert der Mitteldeutsche Rundfunk seine barrierefreien Programmangebote. Ab 6. Juni stehen alle MDR-Programme gebündelt auch per Android-App zur Verfügung. Bisher war das inklusive Hörangebot für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen mit 55.000 Aufrufen monatlich schon sehr erfolgreich per iOS verfügbar. Dr. Thomas Kahlisch, Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig: "Die App ist ein Angebot für alle, die audiophil sind, die Spaß am Zuhören haben. Und man hat das ganze Programm vom Fernsehen über die Radiosender in einer Hand: Ob man das abends mit ins Bett nimmt oder unterwegs hört, es funktioniert wunderbar. Man hat den MDR immer am Ohr."



Die Audio-App - nicht nur für Radiofans



Mit der App "MDR Audio - Das inklusive Hörangebot" können alle Nutzer auf die vielfältigen Audio-Angebote des Mitteldeutschen Rundfunks zugreifen - wann und wo sie wollen. Die App vereint alle Livestreams der MDR-Radioprogramme, inklusive der ausschließlich im Internet verbreiteten Hörfunk-Channels. Außerdem beinhaltet sie ausgewählte On Demand-Audios und Podcasts. Hören können die Nutzer weiterhin das MDR-Fernsehen sowie die Hörbeschreibungen (Audiodeskriptionen) ausgewählter Fernsehsendungen. Nachrichten, aktuelle Verkehrsmeldungen und Wetterinformationen aus dem Sendegebiet ergänzen das Angebot und können bei Bedarf regionalisiert werden.



Lucie Lisiewicz-Barth, Redaktionsleiterin der Telemedien des MDR, unterstreicht: "Die App 'MDR Audio' trägt zur Reichweite der vielfältigen MDR Programme bei und ist ein ganz wichtiger Baustein in punkto Inklusion."



Für sehbehinderte Menschen optimiert



Die in Apple- und Android-Geräten vorhandenen Bedienungshilfen lesen blinden oder sehbehinderten Nutzern die Inhalte vor. Bei manchen Android-Geräten müssen solche Vorlesehilfen zusätzlich eingerichtet werden. "Wegen der besseren Funktionalitäten verwenden blinde Nutzer gerne iOS-Geräte. Bei Menschen mit einem Restsehvermögen ist das etwas anders, sie nutzen meistens Android-Geräte. Mit der Ergänzung haben deshalb jetzt auch viele sehbehinderte Menschen einen mobilen Zugang zu den MDR-Programmen", erklärt Georg Schmolz, der in der Redaktion Telemedien zuständig ist für die barrierefreien Angebote.



Qualität kostenlos



Die kostenlose App "MDR Audio - Das inklusive Hörangebot" kann aus dem Google Play Store oder dem iTunes App Store heruntergeladen werden. Voraussetzung ist bei Apple-Geräten, dass mindestens das iOS Betriebssystem 7.0 installiert ist. Auf Android-Geräten funktioniert die App ab Version 4.4.



Entwickelt wurde die App mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig (DZB). Für die iOS-Version der App sowie für seine barrierefreien Anstrengungen hat der MDR den Sonderpreis des Sächsischen Inklusionspreises 2016 erhalten.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mdr.de/mdraudio



