Peking (ots/PRNewswire) - Das führende Smartphone-Unternehmen Nubia hat sein neuestes Premium-Vorzeigemodell Z17 bei einer Veranstaltung im Nationalen Schwimmzentrum Peking präsentiert. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Handyfotografie treibt nubia weiterhin den Fortschritt in diesem Bereich an.



Das Highlight des Z17 ist das Dual-Kamera-System auf der Rückseite, das Aperturblenden (f/1,8) und 1,4um Pixel mit 12-MP- bzw. 23-MP-Auflösung verwendet. Dank des Flaggschiff-CMOS-Sensors im Format 1/2,55 Zoll, einer rasanten Fokusgeschwindigkeit von 0,03 Sekunden, KI-Technologie und der "NeoVision 7.0"-Bildersuchmaschine erstellt das Z17 wunderschöne Fotos bei beliebigen Bedingungen. Der hybride Zweifach-Zoom-Modus der Kamera ist eine hocheffektive Lösung für Nachtaufnahmen. Das Z17 unterstützt zudem die Remote-Synchronisation über WLAN, 3D-Aufnahmen und Makrofotografie.



Als erstes wasserfestes Outdoor-Handy von nubia verwendet das Z17 die neueste rahmenlose Bezel-less-Bildschirmtechnologie und erzeugt beeindruckende visuelle Eindrücke für den Benutzer. Das Gerät besteht aus einem anspruchsvollen Glas-Metall-Materialmix und vereint somit die Robustheit von Metall und Glätte von Glas. Zusammen mit dem extragroßen 5,5"-Bildschirm und einem Gehäuse, das bis zu 98 % aus Metall besteht, garantiert das Z17 nicht nur eine lange Haltbarkeit und eine breitere Bildfläche; durch seine abgerundeten Kanten liegt es zudem besser in der Hand.



Ausgestattet mit einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor, bis zu 8 GB RAM, 128 GB ROM und UFS2.1-Speicher, bietet das Z17 einen schnelleren Zugriff auf Daten und einen nahtloseren Wechsel zwischen Anwendungen als je zuvor. Dank maschinellen Lernens und Ultra-Memory-Technologie verwendet das Z17 das neueste nubia UI 5.0 System und exklusive NeoSmart System, um, basierend auf KI-Technologie, Benutzerverhalten zu erlernen und vorherzusagen. Je besser das Z17 den Benutzer also kennengelernt hat, desto schöner die Benutzererfahrung.



Ausgestattet mit einer 3200-mAh-Batterie mit hoher Energiedichte und dem NeoPower 3.0 System für stromsparenden Verbrauch, bietet das Z17 eine Akkulaufzeit von bis zu 2,4 Tagen. Dank der NeoCharge Technologie für schnelles Aufladen, die auf QC4+ von Qualcomm basiert, kann eine Batterie in nur 20 Minuten auf bis zu 50 Prozent der vollen Kapazität aufgeladen werden.



"Durch die Einführung des neuen Z17 demonstriert nubia sein konsequentes Streben nach neuen Maßstäben bei der Leistung und Inspirationen zu kreativem Ausdruck", erklärt Ni Fei, Geschäftsführer von nubia smartphone.



Laut nubia wird das erste 8-GB- und 128-GB-Modell für 3999 RMB (ca. 588 USD) erhältlich sein. Das Z17 gibt es für Kunden in den folgenden Farben: Aurora-Blau, Schwarz-Gold, Obsidian-Schwarz, Sonnen-Gold und Flammenrot.



Das im Oktober 2012 gegründete Unternehmen nubia strebt danach, innovative Smartphones der Extraklasse für unternehmungslustige Benutzer anzubieten, die neue Erfahrungen sammeln möchten und denen eine bessere Lebensqualität wichtig ist. Mit seiner Unternehmenszentrale in China verfügt nubia nun über Standorte auf der ganzen Welt, darunter in Amerika, Europa und Südostasien. Die Marke steht für innovative Smartphone-Features und professionelle Fotografie-Funktionen bei Mobilgeräten.



