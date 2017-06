Stuttgart (ots) -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Schmelzkäse - die unterschätzte Phosphat-Gefahr Schmelzkäse enthält zahlreiche Zusatzstoffe, darunter Phosphate, die Allzweckwaffe der Lebensmittelindustrie. Zu viel Phosphat im Blut gilt auch für gesunde Menschen als Gesundheitsrisiko. "Marktcheck" fragt einen Ernährungsmediziner nach den Risiken.



Handwerkertest - wenn der Dachdecker mehrmals kommt Unbefestigte Dachziegel können Passanten gefährden oder es kann zu einem Wasserschaden im Haus kommen. Schnelle Hilfe lässt sich über Handwerker-Informationsseiten finden. Wie kompetent und professionell arbeiten Dachdecker? "Marktcheck" simuliert einen Schaden und lässt die Reparaturarbeiten von einem Sachverständigen bewerten.



Grillgut - wie viel Wasser steckt in Fleisch und Wurst? "Marktcheck" lässt im Labor den Wassergehalt von Grillgut aus Discounter, Supermarkt und Metzgereien prüfen und testet den Geschmack von Grill-Steaks bei einem Metzgermeister.



Drohnen - wenn die kleinen Fluggeräte zur Gefahr werden Immer häufiger sieht man Drohnen auf öffentlichen Plätzen und in Wohngebieten. So mancher fühlt sich davon belästigt. Und es kann gefährlich werden, wenn die Fluggeräte außer Kontrolle geraten. Das musste man auch auf der Burg Hohenzollern erfahren, hier stürzte eine Drohne in den Burghof. Die Burgverwaltung erließ daraufhin ein Drohnenverbot. "Marktcheck" klärt, was es zu beachten gilt, wenn man eine Kamera-Drohne fliegen lässt.



Urlaubsfrust - was tun bei Reise-Ärgernissen? Ein Ehepaar wird am Flughafen in Rom zurück gelassen. Ihr Gepäck geht allerdings mit dem Flugzeug auf die Reise. Welche rechtlichen Ansprüche hat das Paar? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet diese und weiter Fragen zu Problemen beim Reisen.



Grasflecken - wie bekommt man sie am besten raus? Das Internet zeigt Tricks zur Entfernung von Grasflecken in Kleidung: mit Zitronensaft, Zahnpasta oder einer Kartoffel. Eine Mainzer WG probiert es aus.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zu sehen.



