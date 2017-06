München (ots) -



Eine unvergessliche Sommernacht, würdige Preisträger und ein rauschendes Fest über den Dächern Münchens.



Bereits zum zweiten Mal hat der Premium-Karrieredienst Experteer im Rahmen einer festlichen Gala die besten Personalberater im deutschsprachigen Raum mit dem begehrten Award "Headhunter of the Year" ausgezeichnet.



"Es war eine großartige Veranstaltung im Hotel Bayerischer Hof, die den Wandel der Branche nicht nur widerspiegelt, sondern ihn auch mitgestaltet", sagt Klaus Mantel, Geschäftsführer Experteer und Initiator des Events. Höchste Qualität würdigen, Innovation belohnen und Vordenker bestärken - das waren die Leitlinien für die Preisvergabe in den Kategorien Executive Search, Client Experience, Candidate Experience und Best Newcomer.



Das Rahmenprogramm der Preisverleihung wurde dieses Jahr gleich doppelt erweitert: Neben dem geselligen "Personalberater-Brunch" war es vor allem die hochkarätig besetzte "Leaders Lounge", die Personalberater mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern zu einem engagiert inspirativen Austausch zusammengebracht hat.



Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Transparenz, Markttrends, die stetig steigende Emanzipation der Kandidaten - auf dem neuen Branchentreff kamen genau die Themen auf den Tisch, die für die Zukunft von Bedeutung sind. "Wir möchten den "Headhunter of the Year" zu einer zukunftsweisenden Institution für Austausch und Networking in der Personalberaterbranche machen", sagt Christian Göttsch, Gründer und CEO von Experteer.



DAS SIND DIE GEWINNER DES "HEADHUNTER OF THE YEAR 2017"



Executive Search - Boutiques & Local Players 1. Platz: Geneva Consulting & Management Group GmbH 2. Platz: Selaestus Personal Management GmbH 3. Platz: oprandi & partner management GmbH



Executive Search - Large Players & Holdings 1. Platz: SELECTEAM Deutschland GmbH 2. Platz: Signium International GmbH 3. Platz: Baumann Unternehmensberatung



Best Newcomer 1. Platz: SAPPLIER GmbH 2. Platz: Talentschuppen 3. Platz: Etzel Consulting



Candidate Experience 1. Platz: PENTAGON AG 2. Platz: Dr. Terhalle & Nagel Personalberatung GmbH 3. Platz: rhc consulting & management GmbH



Client Experience 1. Platz: Passion for People GmbH 2. Platz: heiden associates 3. Platz: PENTAGON AG



Alle Informationen zu den Gewinnern und Bilder der Award-Verleihung finden Sie auf www.headhunter-of-the-year.com



