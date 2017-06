ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus sind die schweizerischen Aktien ins lange Pfingstwochenende gegangen. Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten ließen von zunächst größeren Kursgewinnen nicht viel übrig.

Anfangs legten die Kurse im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen zu, was Händler mit Konjunkturoptimismus erklärten. Der SMI stieg in der Spitze auf 9.089 Punkte. Nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten geriet der Index jedoch zunehmend unter Druck.

Der SMI gewann am letzten Handelstag vor dem langen Wochenende 0,2 Prozent auf 9.044 Punkte. Am Pfingstmontag findet in der Schweiz kein Aktienhandel statt. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 65,99 (zuvor: 53,52) Millionen Aktien.

In den USA waren im Mai deutlich weniger Stellen geschaffen worden als erwartet. Das dürfte die US-Notenbank aber nicht davon abbringen, bei ihrer Sitzung Mitte des Monats die Zinsen zu erhöhen. Denn trotz des geringen Stellenaufbaus ist die Beschäftigungslage gut, wie sich an der niedrigen Arbeitslosenquote ablesen lässt. Sie betrug im Mai nur 4,3 Prozent und lag damit unter der Ökonomenschätzung von 4,4 Prozent.

Auch wenn die US-Daten alles in allem gar nicht so schlecht waren, flüchteten Anleger in vermeintlich sichere Häfen. Dazu gehörte auch der Schweizer Franken, der zu Dollar und Euro kräftig aufwertete, was wiederum zusätzlich auf den Aktienkursen lastete. Der Euro fiel im Gegenzug von Kursen um 1,09 Franken auf rund 1,0870 Franken.

Unter den Einzelwerten gewannen Nestle 0,2 Prozent. Die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis und Roche zeigten sich kaum verändert.

Die Liste der Gewinner wurde von Lonza angeführt, die nachrichtenlos um 3 Prozent zulegten. Richemont und Swatch gewannen 0,9 und 1,5 Prozent. Gesucht waren ferner ABB mit plus 1,8 Prozent.

