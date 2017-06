Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag auf neue Rekordhochs gestiegen. Hintergrund der ungebrochenen Risikofreude dürften optimistische Konjunkturerwartungen gewesen sein. Im Handel war von Käufen "querbeet" die Rede. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht drückte zwar auf die Partystimmung, für mehr als einen Dämpfer war er allerdings nicht gut. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 12.823 Punkten - bei 12.878,59 markierte er im Hoch einen neuen Rekordstand. Auch die Nebenwerte-Indizes MDAX, TecDAX und SDAX stiegen auf neue Rekordmarken.

Linde-AR stimmt Fusion mit Praxair zu

Linde gewannen 2 Prozent. Der Aufsichtsrat (AR) von Linde gab am Vorabend grünes Licht für die Fusion mit dem US-Kontrahenten Praxair. Die Deutsche Bank sprach von einem entscheidenden Schritt nach vorn. Nun muss noch die Hauptversammlung von Praxair zustimmen, und die Linde-Aktionäre müssen ihre Aktien in Anteile des neuen Konzerns umtauschen. Wenn nicht mindestens 75 Prozent das Angebot annehmen, steht die Fusion wieder auf der Kippe, wovon Beobachter allerdings nicht ausgehen.

Nach einer Kursexplosion um rund 50 Prozent am Donnerstag im späten Handel schoss die Solarworld-Aktie nochmals um 18 Prozent nach oben auf 1,51 Euro. Von Tiefs von 68 Cent am 11. Mai hat sich das Papier des insolventen Solarunternehmens damit mehr als verdoppelt. Treiber ist die Spekulation über einen Investor, nachdem Solarworld die Bank Macquarie Capital mit der weltweiten Suche hiernach beauftragt hat. Erneut handelten einige Aktienkurse wegen Dividendenabschlägen niedriger. So schütteten unter anderen Salzgitter, Fielmann und Freenet am Freitag Dividenden aus.

Norcom setzen Höhenflug fort

Norcom haussierten weiter und gewannen 5,7 Prozent. Spezielle Gründe für den Kursanstieg waren im Handel nicht bekannt. Die Aktie profitiere wohl weiter von der Fantasie rund um das Thema "Autonomes Fahren", eines der heißesten Themen an den Finanzmärkten überhaupt, hieß es. Die großen Silicon-Valley-Unternehmen sind derzeit händeringend dabei, sich die entsprechende Expertise einzukaufen und sind bereit, hohe Preise zu zahlen. Die Norcom-Aktie ist seit Jahresbeginn um 120 Prozent gestiegen.

Der überraschende Rücktritt von Covestro-Finanzvorstand Frank Lutz ist nach Einschätzung der Deutschen Bank kein fundamentaler Rückschlag für das Unternehmen. Der Abgang sei zwar enttäuschend, da sich Lutz innerhalb kurzer Zeit einen guten Ruf an den Kapitalmärkten erarbeitet habe. Allerdings habe das Unternehmen angedeutet, dass es keinerlei operative oder andere Geschäftsgründe für die Entscheidung gebe. Covestro gewannen 0,5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 91,1 (Vortag: 90,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,50 (Vortag: 3,02) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.822,94 +1,25% +11,69% DAX-Future 12.827,50 +1,28% +12,08% XDAX 12.829,93 +1,04% +12,08% MDAX 25.695,74 +0,91% +15,80% TecDAX 2.322,07 +0,38% +28,17% SDAX 11.322,75 +0,96% +18,94% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,71 45 ===

June 02, 2017 11:49 ET (15:49 GMT)

