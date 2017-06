Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut leicht im Plus geschlossen. Nach einem freundlichen Vormittagshandel gab der Leitindex SMI am Nachmittag nach der Publikation enttäuschender US-Arbeitsmarktdaten zunächst deutlich nach, grenzte die Abgaben in der Folge allerdings wieder ein. Die Beschäftigung in den USA war im Mai deutlich schwächer angestiegen als an den Finanzmärkten erwartet. Positiv vermerkten die Beobachter allerdings den weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,3% - den tiefsten Wert seit 16 Jahren.

Zwar seien die US-Arbeitslosenzahlen "durchzogen" ausgefallen, die US-Wirtschaft lege aber trotz politischer Turbulenzen in Washington weiter zu, meinte ein Marktbeobachter. Auch wenn die Konjunkturdaten nicht überzeugt hätten, dürfte die US-Notenbank Fed Mitte Juni den Leitzins anheben können, hiess es weiter. Nüchtern nahmen die Finanzmärkte den Entscheid zum Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen auf - am Freitag stand wegen der Erwartung neuer US-Ölbohrungen vor allem der Ölpreis unter Druck.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Handelstag 0,21% höher auf 9'043,96 Punkten, auf Wochensicht ist der Leitindex mit einem Plus von 0,02% praktisch auf der Stelle getreten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, ...

