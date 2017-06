Liebe Leser,

klare Ansage: Morphosys teilte am 2.6. mit, dass die Phase 3-Studie mit MOR208 und Bendamustin starten soll, bei - Zitat: - "Blutkrebspatienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL". Man habe mit der Aufnahme von Patienten für den zulassungsrelevanten Phase 3-Teil begonnen, so teilte Morphosys mit. Untersucht werden soll die Wirksamkeit von MOR208 in Kombination mit Bendamustin (ein Chemotherapeutikum). Es geht um einen Vergleich zur Behandlung mit dem "Krebsmedikament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...